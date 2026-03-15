Yankee Go Home

HABER MERKEZİ

Artvin Emek ve Demokrasi Platformu, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını protesto etti.

DİSK, KESK, TMMOB, Tüm-Bel-Sen, 78’liler Derneği, SOL Parti, CHP, Halkevleri ve TKP’nin oluşturduğu platform Atapark’ta bir araya gelerek Halitpaşa Kavşağı’na yürüdü.

İKTİDARI UYARIYORUZ

Yürüyüşün ardından yapılan açıklamayı platform adına Eğitim Sen Artvin Şube Başkanı Köksal Gümüş okudu. Açıklamada, “Halkların nasıl yaşayacağına Washington’dan, Tel Aviv’den karar verilemez” denildi. Açıklamada, "7 Ekim’den bu yana Gazze’de gerçekleştirilen soykırım, Lübnan ve Yemen’e yapılan bombardımanlar ve Suriye’de sağladıkları rejim değişikliği ile BOP’un gereği olarak emperyalizmin sonsuz çıkarı ve Siyonizm’in yararı amaçlanmaktadır. Bölge halklarının payına ise yıkım, yağma ve ölüm düşmektedir” ifadelerine yer verildi.

Emperyalist müdahaleciliğin tüm bölgeyi ateşe attığının belirtildiği açıklamada şöyle denildi: "Siyasi iktidarı uyarıyoruz. Sakın ola ülkemizi bir oldu bitti ile bu savaşın içine sürüklemeyin. NATO üslerini kapatın. Ülkemizin çıkarı barıştadır. Halkların nasıl yaşayacağına Washington’dan, Tel Aviv’den karar verilemez. İran ın geleceğine İran halkı karar verecektir. Bu emperyalist sistemin yarattığı yıkım ve yağmadan, üzerimize yıkılmaya çalışılan karanlıktan çıkış ancak halkların birleşik mücadelesi ile emperyalizm ve onun Siyonist maşasından kurtuluşla mümkündür.”

BU HİKÂYEYİ BİLİYORUZ

Artvin Belediye Başkanı Bilgehan Erdem de şunları söyledi: "Bu hikâyeyi biliyoruz. Bu hikâyenin öncesini de sonrasını da biliyoruz. Amaç, Ortadoğu’daki ulus devletleri parçalamak. Graham Fuller, yani Amerikan emperyalizminin kitabını yazan şahıs da bunu söylemişti. O filmin senaryosu da yıllar öncesinden yazılmıştı. Bugün buna direnenler yarın barışın güvercini olacaklardır. Sizin bildiğinizi size söylemek abesle iştigaldir." Savaş ülkenin pek çok yerinde de çeşitli kurum ve yapılar tarafından da protesto edilmeye devam ediliyor.