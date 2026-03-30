Yankee’ye işgal resti

Ortadoğu’daki savaşta bir ay geride kalırken ABD, bombardımana karşı ayakta kalan İran’a karadan müdahaleye hazırlanıyor. Binlerce Amerikan askeri bölgeye ulaşırken Tahran, “Amerikan birliklerini bekliyoruz” dedi. Savaşa dahil olan Husiler’in saldırıları sürerken Pakistan ise gerilimin azaltılması için dörtlü zirveye ev sahipliği yaptı.

ABD ve İsrail’in İran’ başlattığı savaşta bir ay geride kalırken ABD Savaş Bakanlığı’nın (Pentagon) İran’a yönelik “haftalarca sürecek” olası bir kara operasyonuna hazırlandığı iddia edildi. Washington Post gazetesinin ABD’li yetkililere dayandırdığı haberinde olası kara harekâtına dair hazırlıkların “haftalardır sürdüğü” belirtildi.

Kaynaklar kara operasyonlarının tam anlamıyla bir işgal amacı taşımayan, daha çok özel kuvvetler ile konvansiyonel piyade birliklerinin, Hürmüz Boğazı çevresindeki stratejik bölgelere gerçekleştireceği baskınlardan oluşacağını belirtti. WP’ye göre ABD Başkanı Donald Trump’ın bu planları onaylayıp onaylamayacağı belirsizliğini koruyor.

3500 ASKER ULAŞTI

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), 3500 denizci ve deniz piyadesinin yanı sıra nakliye ve saldırı uçakları taşıyan 'USS Tripoli' savaş gemisinin Ortadoğu'ya ulaştığını duyurdu. Bölgede halihazırda 50 bin Amerikan askeri bulunurken Wall Street Journal gazetesi ise, Pentagon’un Ortadoğu’ya 10 bin ek kara kuvveti daha göndermeyi değerlendirdiğini yazmıştı.

MÜZAKERE KILIFI

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ise ABD’nin “kamuoyuna müzakere sinyalleri verirken gizlice kara saldırısı planladığını” söyledi. Savaşın 30’uncu günü dolayısıyla yaptığı açıklamada Kalibaf, ABD’nin savaşta başaramadıklarını 15 maddelik taleplerle diplomasi yoluyla elde etmeye çalışıyor” dedi.

‘ASKERLERİ BEKLİYORUZ’

İran güçlerinin “Amerikan askerlerinin karaya çıkmasını beklediklerini, üzerlerine ateş yağdıracaklarını ve bölgesel ortaklarını cezalandıracaklarını” vurgulayan Kalibaf, “Düşmanın zayıf noktalarının farkındayız ve düşman ordusundaki korkunun etkilerini açıkça görüyoruz” dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü İbrahim Zülfikari ise ABD’nin kara saldırısı tehditlerini hayata geçirmesini arzu ettiklerini belirterek “Amerikan askerlerinin Basra Körfezi’ndeki köpekbalıklarına yem olacağını” söyledi. ABD ordu komutanlarına seslenen Zülfikari, “Dengesiz bir liderin yanlış kararları yüzünden askerlerin ölüme ve esarete sürükleneceğini, bunun bedelini ABD halkının ödeyeceğini” söyledi.

ÜNİVERSİTELER DE HEDEF

İran Devrim Muhafızları Ordusu ayrıca İsrail’in İran’daki üniversitelere saldırılarına karşılık bölgede ABD ve İsrail’le bağlantılı üniversitelerin de artık “meşru hedef” olduğunu duyurdu. Açıklamada bölgedeki Amerikan üniversite personeli, öğrencileri ve çevresinde yaşayanlara üniversitelerden uzakta durma çağrısı yapıldı. ABD ve İsrail saldırılarında, 6 Mart'ta İsfahan Teknoloji Üniversitesi, cuma günü de Tahran'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi hedef olmuştu.

Devrim Muhafızları ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn'de ABD ile bağlantılı 2 alüminyum fabrikasını füze ve insansız hava aracı (İHA) ile hedef aldığını duyurdu. İran medyasında ise Suudi Arabistan'daki ABD üssüne düzenlenen saldırıda, ABD'nin yüz milyonlarca dolarlık erken uyarı uçağı AWACS'ların vurulduğu belirtildi.

HUSİLERDEN İKİNCİ SALDIRI

Tahran, Tebriz ve Kum kentlerine hava saldırılarını sürdüren ABD ile İsrail, İran'ın güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaletindeki Benderpol İskelesi'ne saldırı düzenledi. Saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Cumartesi günü savaşa dahil olduklarını duyuran Yemen’deki Husiler ise İsrail’in güneyine seyir füzesi ve İHA’larla ikinci bir saldırı düzenlediklerini açıkladı. Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, “düşmanın bölge ülkeleri ve haklarına yönelik saldırıları son buluncaya kadar saldıracaklarını” söyledi.

ENERJİ KRİZİ ÖNLEMLERİ SÜRÜYOR: ERKEN KAPANMA, ÜCRETSİZ ULAŞIM

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sonrası derinleşen enerji krizine karşı ülkeler önlem almaya devam ediyor. Mısır hükümeti, restoran ve mağazaların erken kapatılması dahil bir dizi önlemi uygulamaya koydu. Öte yandan reklam panoları ve sokak aydınlatmalarının azaltılması, yüksek miktarda dizel tüketen ulusal projelerin yavaşlatılması gibi önlemlerin de alınacağı bildirildi.

Avustralya’nın Victoria ve Tasmania eyaletlerinde ise yakıt maliyetlerindeki artış ve tedarik riskleri nedeniyle toplu taşıma bir ay boyunca ücretsiz hale getirildi. Bazı eyaletler ise benzer adım atmayacaklarını, farklı önlemlere odaklandıklarını açıkladı.

SURİYE’DEKİ ABD ÜSSÜNÜ HTŞ KORUDU

Suriye’de cihatçı HTŞ yönetimi, ülkenin güneyinde bulunan ABD’ye ait Tanf Askeri Üssü’ne yönelik İHA saldırısını engellediklerini duyurdu. Suriye ordusundan yapılan açıklamada İHA’ların Irak topraklarından fırlatıldığı belirtildi. Eski SDG komutanı ve Suriye Savunma Bakan Yardımcısı Sipan Hemo da saldırılarından sorumlu tuttuğu Bağdat yönetimine “istikrarı tehdit eden saldırıların tekrarlanmasını önleme” çağrısı yaptı.

İSRAİL, SURİYE’DEN LÜBNAN’A SIZDI

İsrail, saldırıları sürdürdüğü Lübnan’a “Suriye topraklarından geçerek ilk kara operasyonunu düzenlediğini” duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada birliklerin Hermon Dağı’ndan İsrail ve Suriye sınırlarının kesiştiği Dov Dağı’na ulaştığını, buradan Lübnan’ın güneydoğusuna sızarak Hizbullah güçlerine baskın düzenlediğini duyurdu.

Öte yandan İsrail’in İsrail’in güney Lübnan’da bir medya aracını hedef aldığı saldırıda 3 gazeteci öldü. Beyrut yönetimi bunu “uluslararası hukukun açık ihlali ve savaş suçu” olarak nitelendirdi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise saldırıyı “hedefli suikast” olarak nitelendirirken “Bu eylem, doğruyu söyleyenlerin sesini susturma girişimi” dedi.

PAKİSTAN’DA DÖRTLÜ ORTADOĞU ZİRVESİ

Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları Ortadoğu’daki gerginliği azaltmayı amaçlayan görüşmeler için İslamabad’da bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İslamabad’da Pakistanlı mevkidaşı İshak Dar ile görüştü. Fidan ayrıca Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile de görüştü. Ardından dört ülkenin dışişleri bakanları bir araya geldi. Görüşmeler bugün de sürecek.

Trump’ın İran’la müzakere edildiği iddiaları sürerken Pakistan, Washington ile Tahran arasında birincil arabulucu rolünü üstlendi. Pakistan Başbakanı Dar, önceki gün İran’ın Pakistan bayraklı 20 geminin Hürmüz Boğazı’ndan geçişine izin verdiğini duyurmuştu.