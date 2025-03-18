Yanlarına kâr kaldı

Uzun yıllar Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası’nda (Eğitim Sen) yöneticilik yapan Sevim Kutlu, e-devlet’e giriş yapıp siyasi parti üyeliğini sorguladığında 2012’den bu yana “AKP Sivas Merkez teşkilatı” üyesi olduğunu gördü.

DOSYA 9 GÜNDE KAPATILDI

Bir yıl öncesine kadar İl Milli Müdürlüğü’nde devlet memuru olarak görev yaptığını ve bu yüzden de bir siyasi partiye üye olmasının mümkün olmadığını vurgulayan Kutlu, 3 Mart 2025’te Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Kutlu suç duyurusunda, “Bilgim ve iznim olmaksızın benim kimlik bilgilerim ile siyasi parti üyeliği işlemi gerçekleştiren şahıs ya da şahıslardan şikâyetçiyim” ifadelerini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı’nda görevli bir savcı, 12 Mart’ta “Suçun 8 yıllık dava zaman aşımı süresine tabi olduğunu ve suç tarihinden itibaren 8 yılı aşkın sürenin geçtiğini belirterek zaman aşımı gerekçesiyle “Kamu adına kovuşturmaya yer olmadığına” karar vererek dosyayı kapattı.

‘MÜCADELE ETTİM’

Daha önce BirGün’e konuşan Sevim Kutlu, “Kendimi solcu ve devrimci olarak tanımlıyorum. Uzun yıllar İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı olarak devlet memurluğu yaptım, yaklaşık bir yıl önce de emekli oldum. Yani üyelik işlemimin yapıldığı 2012 yılında da devlet memuruydum. Ben alanlarda AKP’ye karşı mücadele ettim ve etmeye de devam ediyorum. Beni üye yaptıkları AKP’nin kapısına defalarca siyah çelenk bıraktık” demişti.