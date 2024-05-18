Yanlış adresi basıp ceza verdirdiler

Antep’te yanlış adresi basan polisler, Gazi Küreyş Bulut ile babası Hasan Bulut’u darbetti. Yanlış adrese gittiklerini anlayan polislerin özür dilemesine rağmen baba oğula dava açıldı. Baba Bulut’a 7 ay hapis cezası verildi.

İsmail ARI

Ankara’da özel harekat polislerinin yanlışlıkla bir hakim ile bürokratın evine şafak baskını düzenlediğinin ortaya çıkmasının ardından benzer bir skandala da Antep’te imza atıldığı anlaşıldı.

Polis ekipleri bir dolandırıcılık olayıyla alakalı 6 Temmuz 2022 tarihinde, Antep’in Araban ilçesindeki bir tamirci dükkanına gitti. Dükkanın sahibi Hasan Bulut ile oğlu Küreyş Bulut, bir suça karışmadıklarını, polisin aradığı isimleri de tanımadıklarını anlattı. Hatta Hasan Bulut, oğlu Küreyş Bulut’un Gazi olduğunu da ifade etti. Baba Bulut’un dediği gibi Küreyş Bulut, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda sözleşme er olarak görev yaparken 2021’de Kuzey Irak’ta gazi olmuştu.

Ancak polisler ısrarla baba oğlu emniyete götürmek istediklerini belirtti ve tartışma çıktı. Polisler, cop ve biber gazı ile baba oğlu darbetti. Hatta iddialara göre bir polis gazi Bulat’a silah dahi çekti. Baba oğulun götürüldüğü karakolda gerçeğin ortaya çıkmasıyla polisler defalarca özür diledi.

BİBER GAZI VE COP

Ancak bir süre sonra Araban Asliye Ceza Mahkemesi’nde “Görevi yaptırmamak için direnme” suçunu işledikleri iddiasıyla baba oğula dava açıldı. İddianamede, baba oğulun taşkınlık yaparak polis Ahmet G. ile Muhammet Faik G.’nin işini yapmasına engel olduğu ardından da polislerin önce biber gazı sonra da “orantılı güç kullanarak” baba oğlu etkisiz hale getirdiği ifade edildi.

Gazi Küreyş Bulut savunmasında, “Karnımda bir cihaz bulunmaktadır. Ben gaziyim. Babamla dükkanda bulunurken polisler geldi, ‘babama dolandırıcılık yapmışsın karakola gideceğiz’ dediler. Ben de evrak gösterin, bu şekilde karakola götüremezsiniz dedim. Bana sen de dolandırıcılık yapmışsın diye karşılık verdiler. Israrımla getirdikleri evrakta bir başkasının ismi yazıyordu. Kimliğimi gösterdim sonra da beni tartakladılar. Komiser yardımcısı beni üç kez itti, bana copla vurdular… Kimseye direnmedim zaten sağlık sorunlarım nedeniyle de direnecek durumda değilim. Polis memurları olaydan sonra yanımıza gelerek bizden özür dilemişti. Bir suçum yok” dedi.

MAĞDUR OLAN BİZİZ

Baba Hasan Bulut ise yaşadıklarını şöyle anlattı: “Dükkanıma gelen polisler, bana ‘dolandırıcılık yapmışsın karakola gideceğiz, hakkında şikâyet var’ dediler. Hatta ‘oğlunla birlikte yapmışsın’ dediler.

Oğlum ‘elinizde evrak var mı?’ diye sordu ve gerginlik çıkacağını anladığım için oğlumun gazi olduğunu ve ameliyattan çıktığını söyledim. Buna rağmen bizi tartaklayıp biber gazı sıktılar. Oğlum yaralı ve gazidir dememe rağmen devam ettiler. Bizi sürükleyerek zorla araca bindirdiler. Ben görevlilere direnmedim aksine mağdur olan biziz.”

SAVCI: GAZİ DE CEZA ALSIN

Polisler ise mahkeme şikâyetçi olmadıkları belirtip baba oğlu darbetmediklerini iddia etti. Mahkeme kararında polislerin yanlış adrese gittiği ifade edildi.

Ancak hakim, 26 Mart 2024’te gazi Küreyş Bulut hakkında beraat kararı verirken baba Hasan Bulut’a “Görevi yaptırmamak için direnme” suçunu işlediği gerekçesiyle 7 ay hapis cezası verip hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

Ancak skandallar bununla da bitmedi. Savcı K.U., karara itiraz etti. Savcı istinaf gerekçesinde, “Her iki sanığın da cezalandırılması gerekirken Küreyş Bulut hakkında beraat kararı verildi. Bu yüzden kararda usul ve esas yönünden kanuna aykırılık bulunuyor” ifadelerini kullandı.