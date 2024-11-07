Yanlış anlaşılma yüzünden cadde ortasında bıçaklanan genç ağır yaralandı

Eskişehir’de yanlış anlaşılma yüzünden tartıştığı şahıs tarafından cadde ortasında defalarca bıçaklanan genç ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saat 18.50 sularında Şair Fuzuli Caddesi’nde meydana geldi. İddialara göre; Adalar Bulvarı’ndan geçen motosikletin sürücüsü B.K.’nin (22), yaya haldeki A.Ş.’nin (41) telefondaki küfürlü konuşmasını üzerine aldı.

Yanlış anlaşılma sebebiyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında A.Ş., motosikletten inen B.K.’ye bıçakla saldırdı.

Bıçaklı A.Ş., ona küfür etmediğini söyleyerek B.K.’nin kendisinden özür dilemesini istedi. Özür dileyip kaçmaya çalışan B.K.’yı, defalarca bıçaklayan A.Ş., koşarak olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların seyirci kaldığı olay sonucunda B.K., kanlar içerisinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayati tehlikesi olduğu belirlenen yaralı B.K., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli A.Ş. ise polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takibin ardından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.