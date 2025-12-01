Yanlış binayı kundakladı: “Alacaklı olduğum kişinin evi sandım”

Sultanbeyli’de bir apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarını ateşe verip kaçan Y.Y. (30) polis tarafından yakalandı.

Şüpheli, polisteki ifadesinde 100 bin lira alacağı bulunan kişinin bu binada oturduğunu düşündüğünü, ancak yanlış evi kundakladığını itiraf etti. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

14 Kasım’da Ahmet Yesevi Mahallesi Süleyman Gazi Sokak’ta meydana gelen olayda apartmanın girişindeki doğal gaz sayaçlarında yangın çıktı. Ev sahiplerinin fark ederek kısa sürede müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada, bir kişinin araçla binanın önüne geldiği, bir süre bekledikten sonra içeri girip elindeki tutuşturulmuş kartonla sayaçları ateşe verdiği belirlendi.

“EVİ ONUN SANDIM”

Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Y.Y., ifadesinde T.G. isimli kişiden 100 bin lira alacağı olduğunu, kundakladığı binanın o kişiye ait olduğunu sandığını söyledi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.