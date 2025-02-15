Yanlış yola giren araç takla attı: O anlar kamerada

Bursa-Balıkesir yolunda navigasyonun yönlendirmesiyle yanlış yola araç, tekerleği çukura girince takla attı. Kazada 1 kişi yaralanırken, kaza anı kameraya yansıdı.

Kaza, saat 17.45 sularında Bursa-Balıkesir yolu üzeri Tatkavaklı mevkiinde meydana geldi. Söğütcam Tesislerine girmek isteyen sürücü tesisi kaçırınca navigasyonun yönlendirdiği yola girmek istedi. Bu esnada yol kenarındaki düşük yola aracın tekerleğinin girmesi nedeniyle araç takla atarak ters durdu. Araç içindeki 3 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Sürücü ve bir yolcu kazadan yara almadan kurturulurken, diğer yolcu hafif şekilde yaralandı. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.