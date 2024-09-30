Yanlışları doğrularla açıkladı

Haber Merkezi

Seçilmiş TİP Hatay milletvekili Can Atalay, milletvekilliği ile ilgili Anayasa Mahkemesinin de öngördüğü kararlar ile ilgili iddia edilen yanlış görüşleri doğrularıyla yanıtladı. Atalay cevabında TBMM 28. Dönem 2. Yasama yılı 114. Birleşim tutanağından pasajlar yayınladı. Atalay’ın doğru ve yanlışları açıkladığı mesajından öne çıkanlar şöyle:

• Nasıl Mahkûm Edildik?

İlk olarak Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu (AK Parti), “istinaf ve temyiz incelemesinden geçen” bir yargılamayı göz ardı ederek “kimsenin Anayasa’yı ve kanunları dolanarak bir hükümlüyü, kesin hükümlüyü bu konuda masummuş gibi gösterecek…” yönde davranmamasını söylüyor.

Akbaşoğlu, yasalarımıza uygun olarak hakkımda tamamlanmış bir süreç olduğunu söylerken doğruyu söylemiyor. Çünkü milletvekili seçilmemden sonra Anayasa Mahkemesi hakkımda, “yargılamanın vekilliğimin sonuna kadar durdurulmasına” hükmetti. İşte zaten “Olay” da burada, Anayasa’nın ve Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına karşın fiilen, iktidarın gücüyle hapiste tutulmaya devam edilmemle başladı. Dolayısıyla Akbaşoğlu’nun söylediği gibi “istinaf ve temyiz incelemesinden geçen” bir süreç iddiası şahsım bakımından bütünüyle hukuksuz bir iddiadır. Hukuk yanında duran benim, karşısında duranlar böylesi iddia sahipleridir.”

• Anayasa Mahkemesi Kararı Ne diyor?

Akbaşoğlu (AK Parti) “kimsenin Anayasa’yı ve kanunları dolanarak bir hükümlüyü, kesin hükümlüyü bu konuda masummuş gibi…” gösteremeyeceğini söylüyor. Söz büyük, ama ne üzücü ki söyleyenler bakımından arkası boş, ayakları havada. Çünkü: Birincisi, ortada bir hüküm yok.

İkincisi, Anayasa Mahkemesi kararlarına rağmen, “şahsi yorumlarını yasaların üstüne koyarak” Anayasa’yı ve kanunları dolanan sözün sahipleri. Kısaca cümlede dile getirdikleri bütün yanlışlar bizzat onlara ait. İşte Meclis oturumu bu kadar açık dayanaksız iddialar üzerinden sürüp gidiyor.

• Güler, AYM Öncekilerde böyle söylemedi, diyor! AYM, Bu dava ilktir, öncekilere benzemez diyor!

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in tutanaklarda bir iddiası daha var:

“…Bakın arkadaşlar, 2021 yılında Anayasa Mahkemesi oy birliğiyle yetkisizlik nedeniyle reddetmiş.”

Anayasa Mahkemesi’nin daha önce aynı konu ile ilgili verdiği kararlardan farklı bir karar verdiğini söyleyen Abdullah Güler; bu “içtihat değişikliği” iddiasından sonra anlaşılmaz imalarda da bulunuyor. Oysa Anayasa Mahkemesi anılan kararında Abdullah Güler’in iddiasına çok açık yanıt var:

“…TBMM Genel Kurulunda okunması mümkün olan, kesinleşen bir hükmün varlığından söz edilemez. Önceki olayların hiçbirinde okuma işlemi öncesinde verilmiş bir ihlâl kararı söz konusu değildir.”

Kararda bu öncekilerden farklıdır dediği ve sırası ile saydığı dosyalardan ilki 2021/33 Esas Sayılı dosyadır ve daha Abdullah Güler “içtihat değiştiriyorlar” iddiasını dile getirmeden önce somut olayın farkı ve ilk kez bu nitelikte bir inceleme yapıldığı hüküm altına alınmıştır. Anayasal olarak hakkımda kesin bir hüküm bulunmuyor. Gayri yasal olarak cezaevinde tutulmaktayım. Bu halının altına süpürülerek kurtulabileceğiniz bir hâl değildir.