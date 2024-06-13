Yanlışlıkla imar rantını engellediler

İBB Meclis toplantısında, Sarıyer’deki 10 dönümlük arazi oy birliğiyle turizm alanından park alanına dönüştürüldü. AKP’lilerle MHP’lilerin, arazinin MHP’li Levent Uysal’a ait olduğunu fark etmeden yapılaşmayı engellediği anlaşıldı.

Yapılaşmaya açılmak istenen ve Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan yaklaşık 10 dönümlük arazinin yerel seçimden kısa bir süre önce turizm alanından park alanına dönüştürüldüğü ortaya çıktı. Hatta karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde (İBB) o dönem çoğunlukta olan Cumhur İttifakı’nın ortakları AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin desteğiyle alındı. AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin, yapılaşmaya açılmasına engel oldukları arazinin MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’a ait olduğunu fark etmediği anlaşıldı.

21 YILLIĞINA ALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 2020 yılında halkın kullanımına açtığı Atatürk Kent Ormanı’nın bir parçası olan Sarıyer’deki yaklaşık 10 dönümlük arazi, tüm itirazlara rağmen yapılaşmaya açılmak istenmişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, İstanbul’un en değerli bölgeleri arasında yer alan bu araziyi 21 yıllığına kiralamak için 31 Ağustos 2023 tarihinde ihale düzenledi. Yurttaşlar, arazinin yapılaşmaya açılmaması için binlerce imza toplayıp basın açıklaması düzenlese de o dönem imar planlarına “Turizm alanı” olarak işlenen arazinin ihalesini MHP Mersin Milletvekili Levent Uysal’ın kurduğu ve İstanbul Nişantaşı Üniversitesi’nin de kurucu vakfı olan Nişantaşı Eğitim Vakfı (NEV) aldı.

Aylarca gizlenen ve 11 Ekim 2023 tarihinde imzalanan sözleşmeye göre, arazi 21 yıllığına MHP’li Uysal’ın vakfına teslim edildi. Vakfın dört yıl boyunca ayda 3 bin 240 avro, beşinci yıldan itibaren de 334 bin 800 avro kira ödeyeceği belirtildi. Kira oranında her ay yüzde 2,5 oranında artış yapılacağı da belirtildi. Arazinin mülkiyeti “Sultan Bayezid Han-ı Sani Bin Mehmed Han-ı Sani Vakfı” üzerinde gözüküyor.

FARK ETMEDİLER

Ancak İBB Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda “Sarıyer İlçesi, Gerigörünüm ve Etkilenme Bölgesi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı” teklifi görüşülüp oy birliğiyle kabul edildi.

O dönem Meclis çoğunluğunu elinde bulunduran Cumhur İttifakı’nın meclis üyelerinin desteğiyle kabul edilen plan ile Levent Uysal’ın arazisi de turizm alanından park alanına dönüştürüldü. AKP’li ve MHP’li meclis üyeleri, arazinin MHP Milletvekili Levent Uysal’a ait olduğunu fark etmeden Meclis’ten geçirdiği yeni plan ile arazinin yapılaşmaya açılmasının önüne geçildi.