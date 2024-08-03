Yanmayanı yok ediyorlar

Ormanları korumak için yangınla mücadele eden kişiler hayatını kaybederken iktidar ormanlık alanları yok ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla 9 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı.

Haber Merkezi

İklim krizi ve alınmayan önlemler ülkenin dört bir tarafındaki ormanların yanmasına neden olurken iktidar da yanmayan alanları yok ediyor. AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yine bazı alanlar orman sınırları dışına çıkartıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Amasya, Bingöl, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Niğde, Mersin, İstanbul ve Samsun'da sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkartılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkartılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) tarafından Orman Genel Müdürlüğü'ne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

5 KİŞİ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Öte yandan Adana’nınn Kozan ilçesi Kızlarsekisi Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangına müdahale için Göksu Çayı üzerindeki Gökdere Köprü Barajı'ndan su alan ateşleme helikopteri alçak irtifada düştü. Helikopterde görevli 5 kişilik ekibin yüzerek kurtulduğu bildirildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, açıklama yaptı. Bakan Yumaklı, "Adana’nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı’ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır. Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır. Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum" dedi.

ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan Sinop’ta savunma sanayi şirketinin atışlı test faaliyeti sırasında yakındaki ormanda çıkan yangına müdahale ederken dengesini kaybedip, uçurumdan düşen 22 yaşındaki itfaiye eri Kadir Eren Öter hayatını kaybetti.