Yanmayanlar da madene kurban ediliyor

Türkiye ormanları, 2025 yazında da bilindik görüntülere sahne oldu.

Türkiye’nin çok sayıda kentinde yaşanan orman yangınlarına müdahalede yaşanan zafiyet, binlerce hektar orman alanını küle çevirdi.

Orman yangınlarına yetersiz müdahalede sorumluluğu sorgulanan Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 2024 yılına yönelik ormancılık istatistiklerini açıkladı. 27 Haziran’da hazırlanan ve 1 Temmuz itibarıyla kamuoyunun erişimine açılan istatistikler, çarpıcı tabloyu gözler önüne serdi.

ORMANLAR MADENE KURBAN

OGM’nin, 2024 yılında 23 bin 53 hektar orman alanında ormancılık dışı faaliyete izin verildiğini ortaya koyan, “Orman izinleri” verilerinin detayları ise AKP’nin doğaya düşman çevre politikasına ayna tuttu. 2024’te orman alanlarına yönelik verilen ve 23 bin 53 hektar alanı kapsayan 5 bin 438 iznin bin 427’sini, madencilik izinleri oluşturdu. Türkiye’de 2024 yılında 10 bin 244 hektar büyüklüğündeki orman alanında madencilik faaliyeti yürütülmesine olanak sağlandı.

Orman alanlarına yönelik verilen madencilik izinlerinin türlerine göre dağılımı da paylaşıldı. Yerin altında yürütülen madencilik faaliyetlerini tanımlayan, “Kapalı maden işletme” izni, 3 bin 826 hektar ile ilk sırada geldi. Ormanlara yönelik diğer madencilik izinleri, türlerine göre şöyle sıralandı:

Maden arama: 186 hektar

Maden açık işletme: 2 bin 572 hektar

Kazı gerektirmeyen arama: 825 hektar

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ORMANCILIK DIŞI FAALİYETLER

AKP iktidarında hemen her yıl on binlerce hektar orman alanı ormancılık dışı faaliyetlere açıldı. 2023 yılında 17 bin 733 olan ormancılık dışı faaliyetlere açılan orman alanı büyüklüğü, 2024 yılında 23 bin 53 hektara yükseldi.

AKP hükümetlerinde, ormancılık dışı faaliyet izni verilen orman alanlarının büyüklüğü, bazı yıllara göre şöyle gerçekleşti:

2012: 20 bin 679

2014: 40 bin 868

2016: 42 bin 393

2018: 25 bin 192

2020: 48 bin 524

2022: 21 bin 553

2024: 23 bin 53