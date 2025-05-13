Yap-devretme, yandaşı zengin et

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminde, otoyol açılmadan günlük araç geçiş garantisi, 90 binden 150 bine çıkmasını Meclis gündemine taşıdı. Karasu, “Yap-işlet-devret modeli, yap-işlet-devretme-yandaşı zengin et modeline dönüştü” dedi.

Karasu, yaptığı açıklamada, Rönesans Holding’in işleteceği Kuzey Marmara Otoyolu’nun Nakkaş-Başakşehir kesiminin ücretine daha açılmadan araç geçiş garantisinin 90 binden 150 bine çıkarıldığını söyledi. Karasu sözleşme süresinin 3 yıldan fazla uzatıldığını belirtti.

Bu uzatmayla şirkete güncel kurla 70 milyar lira aktarılmış olduğunu kaydeden Karasu, ‘‘Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu’nun artırımı Karayolları Genel Müdürü olduğu dönemde de önerdiği fakat o dönem kabul edilmediği’’ iddiasını TBMM gündemine taşıdı.

Karasu, şunları kaydetti: “Devlete devir tarihleri dolduğu halde yap-işlet-devret projeleri usulsüz sözleşme değişiklikleriyle asla devredilmeyecek hale getirilerek çocuklarımız, hatta torunlarımız dahi yandaşlara borçlu hale getirildi. Sözleşme değişiklikleriyle bu firmaların zenginliğine zenginlik katılıyor. Yap-işlet-devret modeli, ‘yap-işlet-devretme-yandaşı zengin et’ modeline dönüştü.”

Karasu, “Bu projeye, Karayolları Genel Müdürü olduğunuz dönemde de araç geçiş sayısının artmasına ilişkin öneride bulunduğunuz ancak dönemin bakanı tarafından bu teklifin kabul edilmediği iddiası doğru mudur?” diye sordu.