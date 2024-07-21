Yap-işlet-devret modelinde 37 milyar dolar zarar

Haber Merkezi

Meclis Genel Kurulu’nda Hazine garantili projelerin ülkeye maliyetinin araştırılması önergesinin görüşülmesine ilişkin oturumda konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP’nin yap-işlet-devret projeleriyle yandaş şirketleri zengin ettiğini, devletin 37 milyar dolar zararının olduğunu belirtti.

Yavuzyılmaz, “AKP’nin tercih ettiği yap işlet devret modeliyle yapılan 8 karayolu projesi, Osmangazi Köprüsü’nün bulunduğu İzmir-İstanbul Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu, Avrasya Tüneli, Menemen-Çandarlı-Aliağa projesi, Ankara-Niğde Otoyolu ve Çanakkale Köprüsü. Devlet öz kaynağıyla yapsaydı 22 milyar dolar ödeyecekti. Ancak yandaş müteahhitlerle yapıldığı için devletin kasasından çıkacak garanti tutarı en az 59 milyar dolar olacak. Aradaki fark 37 milyar dolar. Yani 1 trilyon 221 milyar lira" dedi.