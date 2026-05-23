Yapay gıdada şeffaflık endişesi

Metin YETİM

Tarım Bakanlığı’nın “yeni gıda” yönetmeliği bir dizi tartışmayı beraberinde getirdi. Yönetmeliğin yapay et için onay verdiği öne sürülse de Tarım Bakanlığı bu iddiayı kesin bir dille yalanladı.

Gıda mühendisleri ise yapay gıdaya ilişkin tüm süreçlerin dikkatli biçimde takip edilmesi gerektiğini savundu.

Gıda Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Başkanı Onur Akbulut yönetmeliği şu sözlerle değerlendirdi: ‘‘Yeni gıdaların piyasaya girmesini belirlemek amacıyla yayımlanan yönetmelik, genetik yapısı değiştirilmiş organizmalar ve ürünleri, gıda katkı maddeleri, aroma vericiler gibi ürünleri kapsamıyor. Ayrıca yeni gıdaların Tarım Bakanlığı’na başvurusu sırasında bazı bilgilerin gizli olarak işleme alınması talep edebilecek. Bu taleple bilgilerin kamuoyundan gizlenmesine de kapı aralanıyor.”

İzmir Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ulaş Kırım ise şu görüşü paylaştı: ‘‘Güvenli gıdaya ulaşım için mevcut yönetmeliklerimizin doğru uygulanması teorik olarak yeterlidir. Ancak güvenli gıdaya ulaşmak yalnızca bir denetim bir kontrol işi değildir. Burada üretici ahlakı, doğru uygulanan cezai süreçler, ülkenin ekonomik durumu ve halkın ekonomik refahı gibi birçok başlığın bir arada olmasıyla sağlanabilir. Burada endişe yaratan konuların başında ülkemizde bürokratik işleyişteki demokratik olmayan yapı, liyakatsiz kadrolaşma, fırsat eşitsizliği, sermayeden ve yandaşlıktan beslenen onay süreçleri gibi faktörler geliyor.”