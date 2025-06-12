Yapay zeka araçları, Canik’te görücüye çıktı

SAMSUN (İHA) – Samsun’un Canik Belediyesi ile Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği bilim festivalinde öğrencilerin yapay zekâ araçlarını kullanarak hazırladığı 68 proje görücüye çıktı.

Canik Belediyesi ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle ilçede düzenlenen Bilim Fuarları Festivali kapılarını ziyaretçilerine açtı. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü’nde ve ilçedeki 15 okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler tarafından hazırlanan 68 projenin sergilendiği şenlikte ziyaretçiler ve öğrenciler, yapay zekâ, robotik kodlama, yazılım ve siber güvenlik atölyeleriyle buluştu.

Bilimde ve teknolojide farkındalık oluşturan projelerle öğrencileri yeni nesil teknolojilerle tanıştırmaya devam ettiklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik’imizde eğitime desteklerimizi aralıksız bir şekilde sürdürüyor, bilim ve teknolojiye hâkim nesiller yetiştirmeye devam ediyoruz. Yapay zekâdan siber güvenliğe, robotik kodlamadan model uçak tasarımına kadar pek çok alanda öğrencilerimizi uygulamalı eğitimlerle buluşturuyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi idealini geleceğe taşıyacak gençlerimiz için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Akıllı şehir planlaması ve ulaşım sistemleri, yapay zekâ ile dijital içerik üretimi ve otonom tarım araçları gibi toplam 68 projenin sergilendiği şenliğin açılış programına ayrıca Canik Kaymakamı Şeref Aydın, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Neşe Özşay, Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Zahit Köseoğlu, Canik İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Gözde Küleç Sarı, Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner, protokol üyeleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.