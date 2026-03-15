Yapay zekâ çağında sanallaşan beyinler

Meriç Öztürk - @merichyoztyurk

İnsan beyni, evrendeki en karmaşık yapılardan bir tanesi. Düşüncelerimizi, anılarımızı, kararlarımızı ve çoğu zaman farkında bile olmadığımız bilinçdışı süreçleri yöneten bu organın nasıl çalıştığını anlamak, modern bilimin en büyük hedeflerinden. Çünkü beynin işleyişini çözmek yalnızca düşünmenin doğasını açıklamak anlamına gelmeyecek, aynı zamanda öğrenmenin, davranışın, hatta insan kimliğinin temellerini de ortaya koyacak. Geçtiğimiz hafta sonu sosyal medyayı sallamaya başlayan iki çalışma ise bu arayışın farklı bir boyut kazandığını bizlere gösterir nitelikte. İlk bakışta bilim kurguymuş gibi görünen bu çalışmaların ortak noktası sanal dünyada varlık gösteren beyin hücreleri. Bu çalışmalar, beynin bilgiyi nasıl işlediğini ve öğrenmenin en temel mekanizmalarını anlamaya yönelik yeni ve heyecan verici bir araştırma dönemine girdiğimizin habercisi.

BİLGİSAYAR OYNAYAN NÖRONLAR

Beyin hücrelerinin bilgisayar oyunlarıyla ilişkilendirilmesi ilk kez birkaç yıl önce Avustralya merkezli Cortical Labs ekibinin geliştirdiği “DishBrain” sistemiyle gündeme geldi. Araştırmacılar, insan kökenli kök hücrelerden elde edilen ve laboratuvar ortamında büyütülen beyin hücrelerini bir çip üzerine yerleştirerek bilgisayara bağladı. Bu çip hem hücrelerin elektriksel aktivitelerini kaydedebiliyor hem de hücrelere geri bildirim olarak elektriksel uyarılar gönderebiliyordu. Bu sayede beyin hücreleri ile dijital bir ortam arasında iki yönlü bir iletişim kurulmuş oldu. Sistem ilk olarak klasik bir ping pong video oyunu ile test edildi. Oyundaki topun konumu çip aracılığıyla hücrelere elektriksel sinyaller şeklinde iletilirken, hücrelerin ürettiği elektriksel aktiviteler de ekrandaki raketin hareketini belirliyordu.

Deneyin ilginç kısmı ise hücrelerin zamanla bu etkileşime uyum sağlamaya başlamasıydı. Araştırmacılar başarılı hamlelerden sonra hücrelere daha düzenli ve öngörülebilir elektriksel geri bildirim verirken, topun kaçırıldığı durumlarda daha düzensiz ve rastgele sinyaller gönderdi. Sinir ağları, doğaları gereği öngörülebilir ve düzenli sinyalleri tercih etme eğilimi gösterdiğinden, zamanla topa vurmayı sağlayan aktivite kalıpları güçlenmeye başladı. Başka bir deyişle, petri kabındaki beyin hücreleri giderek daha başarılı şekilde oyuna tepki vermeyi öğrendi.

SANAL DÜNYADA YAŞAYAN SİNEK

Ekip yaklaşık iki hafta önce ise YouTube’da yayınladıkları bir video ile bu sistemin 1993 yapımı Doom oyununu da oynayabildiğini duyurdu. Fakat eSporcular korkmasın, bu sistemin başarı oranı oldukça düşük. Henüz sizin mesleğinizi elinizden alacak seviyede değil. Zaten araştırmanın asıl amacı bir oyunu kazandırmaktan çok daha temel bir soruya yanıt aramak: Bir sinir ağı, yalnızca çevresindeki sinyallerin düzenini optimize ederek öğrenebilir mi? Cevap şu an için evet. Fakat hücrelere gönderilen sinyaller karmaşıklaştıkça nasıl tepkiler verecekleri henüz muallakta.

2024 yılında yayınlanan bir araştırmada ise meyve sineğinin beyninin neredeyse eksiksiz bir dijital haritası çıkarılmıştı. Yani, sineğin beynindeki hücreler arası bağlar bilgisayarlar yardımıyla haritalandırılmıştı. Yalnızca birkaç milimetre büyüklüğündeki bu canlının beyni yaklaşık 140 bin sinir hücresi, 50 milyona yakın da bağlantı içeriyor; bu sayı insan beynine kıyasla oldukça küçük olsa da davranış ve öğrenme mekanizmalarını incelemek için yeterince karmaşık bir sinir ağı sunuyor.

Bu yazıyı planlarken, yıllardır bu konuyu takip eden, teknoloji ve bilim editörü olan Çağla Üren ile ufak bir soru cevap yapma fırsatım oldu. Kendisi, bu oluşturulan dijital haritanın Eon Systems adlı araştırma şirketi tarafından, bir simülasyon motorundaki dijital bir sinek vücuduna takıldığını söyledi.

‘‘Bir sinek yürürken gözleri, bacak sensörleri ve dokunma sensörleriyle sürekli veri toplar. Bu simülasyon motoru da sanal dünyayı sürekli hesaplıyor; yani her milisaniyede sineğin konumu, hızı ve ayağın yere temas edip etmediği ve görüş alanında ne olduğu gibi bilgileri biliyor. Bunlar sayısal verilere çevrilip sonra da sinir sinyaline çevriliyor. Dijital beyin bunu gerçek sinyal sanıyor. Sonunda da bu doğrultuda dijital sineğimiz hareket ediyor.

Ama tabii ki bu model gerçek bir beynin epey basit bir versiyonu. Mesela, bu model hangi nöronun hangisine bağlı olduğu bilgisine sahip olsa da bağlantının gücü, kimyasal durum, hormon etkileri ve zamanla değişim gibi bilgilere sahip değil. Örneğin bu sineğin uzun süreli kalıcı hafızası yok.’’

İşte ‘‘sineğin beyni bilgisayar ortamına aktarıldı’’ efsanesi de buna dayanıyor. Tabii sosyal medyada bu haberin çarpıtılarak paylaşılması bizlerin de simülasyonda yaşadığımızı iddia eden bazı komplo teorilerini de beraberinde getirdi. Çağla Üren bu konuda iyimser.

‘‘Bence simülasyon teorileri halkın ilgisini bilime çekmek için kullanılması gereken anekdotlar. Ama şimdi bu sinek simülasyonda mı yaşıyor? Sizin bakış açınıza bağlı. Orada hareket edip yemek yiyor sonuçta ama karmaşık bir yaşantısı yok.

Beyin hücrelerini kullanarak mini beyinler inşa etmek ve bunları hesaplamada kullanmak yeni değil. Organik hesaplamalı modeller kullanacağımız bir çağa giriyoruz. Tabii en azından şu aşamada buna ne kadar "beyin" denebilir? Beynimizi kablolardan ibaret görüyorsak evet simülasyon ve beyin yükleme iddiaları doğru olur.’’

Bu çalışma gösteriyor ki bilim insanları artık bir sineğin beynindeki sinir devrelerini bilgisayar ortamında inceleyebiliyor ve belirli nöron gruplarının davranış, yön bulma ya da öğrenme gibi süreçlere nasıl katkı sağladığını simülasyonlar aracılığıyla test edebiliyor. Bu çalışmalar, daha karmaşık beyinlerin dijital modellerini oluşturma yolunda atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.