Yapay zekâ eşitsizliği derinleştirir

Ekonomi Servisi

Yapay zekanın 'babası' olarak tanınan Geoffrey Hinton, yapay zekanın eşitsizlik üzerindeki etkisiyle başa çıkmak için evrensel bir temel gelir oluşturulması gerektiğini belirtti. Yapay zeka alanındaki mevcut patlamanın teorik temelini oluşturan sinir ağlarının öncüsü Hinton, her yurttaşa sabit miktarda nakit veren bir sosyal yardım reformuna ihtiyaç duyulacağını çünkü "yapay zekanın çok sayıda sıradan işi almasından çok endişeli olduğunu" söyledi.

İnsan neslinin tükenmesi düzeyinde tehditlerin ortaya çıkmasından duyduğu kaygıyı da dile getiren Hinton, yapay zekanın işsizliği artıracağından ve eşitsizliği derinleştireceğinden korktuğunu belirtti.