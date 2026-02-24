Yapay zeka etkisi: IBM hisselerinde 2000 yılından bu yana en büyük düşüş

IBM hisseleri dün (23 Şubat Pazartesi) yüzde 13,2 değer kaybederek 18 Ekim 2000’den bu yana en büyük günlük düşüşünü yaşadı.

Habertürk'ün aktardığına göre şirketin piyasa değeri de sadece bir günde 38.4 milyar dolar eriyerek 295.2 milyar dolara geriledi.

IBM'in COBOL'u, bankacılık, sigortacılık ve kamu sistemlerinde kullanılan IBM ana bilgisayarlarında yaygın olarak kullanılan bir programlama dili olarak öne çıkıyor.

2021’de OpenAI’den ayrılan araştırmacılar tarafından kurulan ABD merkezli Anthropic teknoloji şirketi, pazartesi günü yayımladığı blog yazısında, COBOL sistemlerinin modernizasyonunun geçmişte yıllar süren ve çok sayıda danışman gerektiren karmaşık bir süreç olduğunu belirtti.

Şirket, Claude Code gibi araçların bu süreçte en fazla zaman alan keşif ve analiz aşamalarını otomatikleştirebildiğini ifade etti.

Açıklamada, “Yapay zeka sayesinde ekipler, COBOL kod tabanlarını yıllar yerine birkaç çeyrek içinde modernize edebilir” denildi.

Öte yandan, yatırımcıların Anthropic’in yeni güvenlik aracının sektöre etkisini değerlendirmesiyle birlikte, siber güvenlik şirketlerinden CrowdStrike ve Datadog hisselerinde de pazartesi günü düşüş görüldü.