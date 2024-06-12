Yapay zekâ hamlesini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden en değerli şirket oldu

Yapay zekâ hamlelerini açıklayan Apple, Microsoft'u geçip yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu. Apple'ın piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle 3,31 trilyon dolara ulaştı.

ABD'li teknoloji devlerinden Apple, yeni yapay zekâ hamlelerini duyurmasının ardından Microsoft'un piyasa değerini aşarak yeniden dünyanın en değerli şirketi oldu.

Apple'ın Nasdaq borsasında işlem gören hisseleri, çarşamba günü TSİ 20.00 itibarıyla yüzde 4'ün üzerinde değer kazanarak hisse başına 215,62 dolara yükseldi. Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3,31 trilyon dolara ulaştı.

Böylece, Microsoft'un 3,27 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan Apple, dünyanın en değerli şirketi ünvanını da geri aldı.

Apple, hafta başında "Apple Intelligence" adını verdiği yeni yapay zeka teknolojisini tanıtmış, akıllı kişisel asistanı Siri'ye sohbet robotu ChatGPT'nin entegrasyonu için OpenAI ile ortaklık yaptığını duyurmuştu.

Yeni yapay zekâ hamlelerini açıklamasının ardından Apple'ın hisseleri salı günü yüzde 7'den fazla artmıştı.