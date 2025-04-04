Yapay zekâ henüz yeterli seviyede değil

Spor Servisi

Hızlı tempolu maçlarda hakemlerin bazı kararları, tartışmalara yol açarak turnuvaların kaderini belirleyebiliyor. Yapay zeka, gol çizgisi teknolojisinden video yardımcı hakem (VAR) sistemine kadar hakem kararlarına yön veren unsurlardan biri haline geldi.

Sporda yapay zeka alanında çalışmalarıyla tanınan Virginia Lynchburg Üniversitesi Profesörü John Eric Goff, yapay zekanın henüz sahadaki bir hakem gibi oyuncuların yüz ifadelerini okuyarak veya el hareketlerini değerlendirerek karar verecek seviyede olmadığını söyledi. Goff, yapay zekanın nesnel kararlar vermede başarılı olduğunu ancak duyguları okuma konusunda yetersiz kaldığını belirtti.

Yapay zekânın insan duygularını anlamakta zorlandığına dikkati çeken Goff, "bir futbol maçında kırmızı veya sarı kart gerektiren bir pozisyonun değerlendirilmesi, oyuncunun niyetinin belirlenmesi genellikle bir insan hakemin kararıdır. Algoritmalar şu an için yüz ifadelerini okumak veya el hareketlerini analiz etmek gibi konularda yeterince gelişmiş değil" dedi.