Yapay zeka IBM'de çalışanların işini elinden aldı

ABD merkezli teknoloji devi IBM, 2025 yılında teknoloji sektöründeki işten çıkarmalar dalgasına katılarak yaklaşık 8.000 çalışanını işten çıkardı. İşten çıkarmaların büyük bir kısmı, yapay zekâ ile değiştirilen İnsan Kaynakları (HR) departmanında gerçekleşti.

Şirket, idari görevleri otomatikleştirmek amacıyla bu ay içerisinde yaklaşık 200 kişilik HR pozisyonunu yapay zekâ destekli yazılım ajanlarıyla değiştirdi. Bu ajanlar; personel sorularını yanıtlamak, evrak işlemlerini yürütmek ve veri organizasyonu gibi tekrar eden görevleri minimum insan denetimiyle yerine getirebiliyor.

"İŞGÜCÜ YENİDEN ŞEKİLLENİYOR"

Business Today'de yer alan habere göre, IBM CEO’su Arvind Krishna, yapay zekânın iş gücünde agresif biçimde kullanılmaya başlandığını belirterek, bu sürecin yalnızca maliyet azaltımı amacı taşımadığını, aynı zamanda şirketin modernleşme stratejisinin bir parçası olduğunu vurguladı.

IBM’in İnsan Kaynakları Direktörü Nickle LaMoreaux ise yapay zekânın tüm işleri tamamen ortadan kaldırmayacağını, yalnızca görevlerin tekrar eden kısımlarını üstlenerek çalışanların yaratıcı ve stratejik alanlara odaklanmasını sağlayacağını söyledi.