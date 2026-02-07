Yapay zekâ ile kendilerini MİT personeli olarak tanıttılar: 1,5 milyon TL’lik vurgun, 2 tutuklama

Batman’da yapay zekâ kullanarak kendilerini MİT personeli olarak tanıtan 4 şüpheli, uyuşturucu suçundan hükümlü bir kişiyi dosyasını bozacakları vaadiyle 1,5 milyon TL dolandırdı. Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2’si tutuklandı, 2’si adli kontrolle serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA (Arşiv)