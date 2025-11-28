Yapay Zeka ile Nano Banana Kullanarak Biyometrik Vesikalık Nasıl Oluşturulur?

Sosyal medyada Nano Banana ile biyometrik vesikalık fotoğraf oluşturma akımı viral oldu. Kullanıcılar, yapay zekaya verilen özel bir komut sayesinde sadece birkaç saniyede yüksek çözünürlüklü ve standartlara uygun biyometrik fotoğraflar üretmeye başladı. Peki yapay zekada biyometrik fotoğraf nasıl oluşturulur? Nano Banana ile biyometrik vesikalık oluşturmak için hangi komut kullanılır? Yapay zeka ile oluşturulan biyometrik fotoğraflar resmi kurumlarca kabul edilir mi? İşte sosyal medyada en çok paylaşılan detaylar, örnek komut ve merak edilen tüm soruların yanıtları.

NANO BANANA İLE BİYOMETRİK VESİKALIK OLUŞTURMA YÖNTEMİ

Yapay zeka tabanlı görüntü oluşturma araçlarından biri olan Nano Banana, gerçek kimlik ve yüz yapısını koruyarak resmi evraklarda kullanılabilecek biyometrik vesikalık fotoğraf üretmeye olanak tanır. Buna karşın üretimlerin henüz geliştirilme aşamasında olduğu ve resmi kurumlarca kabul edilmeme riski olduğunu unutmayın.

Aşağıdaki komut, sosyal medyada viral olan “biyometrik vesikalık oluşturma promptu”dur ve standartlara %100 uyumludur:

A high resolution biometric ID photograph of the person in the input image, preserving the exact facial structure, identity, and key features. The final image size is exactly 35 x 45 millimeters at 300 DPI (approximately 413 x 531 pixels). The aspect ratio is exactly 7:9 in a vertical portrait orientation, not cropped to 1:1 or 4:3. The head height from chin to crown occupies about 70 to 80 percent of the total image height, with around 3 to 5 millimeters of space between the top of the head and the upper edge of the frame. The subject is perfectly centered in the frame, shown from the top of the shoulders to just above the head. The person faces the camera directly with a perfectly frontal view: head straight, no tilt or rotation. Eyes are fully open and looking directly into the camera. Expression is neutral, mouth closed, no visible teeth, no exaggerated smile. Both ears and both sides of the face are clearly visible. The subject is wearing a simple, plain, dark top (for example a dark crew neck t shirt or a simple collared shirt) with no logos, text, or distracting patterns. No accessories that obscure the face: no sunglasses, no hats, no bulky jewelry. Glasses are allowed only if they are thin framed, non reflective, and do not cast shadows or glare over the eyes. The background is a clean, solid light neutral color, such as light gray or off white, with no texture, patterns, or gradients. Lighting is soft, even, and diffused across the entire face, minimizing shadows under the eyes, nose, and chin. No strong highlights, no color casts, and no visible shadows on the background. Shot with a 50mm or 85mm lens at around f/5.6 to ensure full facial sharpness. The entire face, ears, and hairline are in crisp focus while the background remains smooth and unobtrusive. Skin texture looks natural and realistic, with true to life skin tones. Color grading is minimal and compliant with biometric standards: no filters, no stylized color grading, no exaggerated contrast or saturation. The overall look is clean, clinical, and suitable for official biometric passport and ID photo requirements.

BİYOMETRİK VESİKALIK İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN STANDARTLAR

Özellik Standart Görsel Boyutu 35 x 45 mm (413 x 531 px) Yüzün Kapladığı Alan Yüksekliğin %70 - %80 Arka Plan Açık, düz, deseniz (light gray - off white) Yüz Pozisyonu Baş öne dönük, net ve simetrik Mimik ve Açı Nötr ifade, ağız kapalı, gözler açık Kıyafet Düz renk, desensiz, koyu ton Gözlük Kullanımı Gölgesiz, yansımasız, ince çerçeveli

NANO BANANA KULLANARAK BİYOMETRİK FOTOĞRAF NASIL OLUŞTURULUR?

Bir adet net yüzünüzün bulunduğu fotoğraf hazırlayın.

Nano Banana uygulamasına veya benzer yapay zeka aracına yükleyin.

Yukarıdaki komutu birebir şekilde komut kısmına yapıştırın.

“Generate” veya “Create” komutunu verin.

Gelen görseli kontrol ederek, uygun formatta indirin.

AVANTAJLARI NELER?

Yapay zeka ile oluşturulan biyometrik vesikalıklar hızlı şekilde üretilebiliyor. Buna karşın henüz deneme aşamasında ve resmi kurumlar için sorun oluşturabilir.

Yapay zeka ile oluşturulan vesikalıklar resmi işlemlerde kullanılabilir mi?

Teknik olarak tüm standartlara uygunsa kullanılabilir, ancak bazı kurumlar AI ile oluşturulan fotoğrafları kabul etmeyebilir. Bu anlamda henüz risk almak için erken.

Fotoğraf ölçüsü ne olmalı?

35 x 45 mm, 300 DPI çözünürlük (413 x 531 piksel).

Baş yüksekliği yüzde kaç olmalı?

Yüz, toplam görüntü yüksekliğinin %70 ila %80’ini kaplamalıdır.

Arka plan nasıl olmalı?

Düz, açık renkli, desensiz ve gölge içermeyen bir arka plan tercih edilmelidir.

Gözlük takılabilir mi?

Evet, ancak yansımayan, ince çerçeveli ve gölge oluşturmayan gözlükler kabul edilebilir.

Bu yöntem ücretsiz mi?

Kullanılan platforma göre değişir, bazı araçlar ücretsizken bazıları ücretli versiyon sunabilir.