Yapay zeka ile randevu gerçekle bağdaşmıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulamaya geçirilen ve diş hekimlerinin günlük randevu planlamasını yapay zeka destekli algoritmalarla belirlemeyi amaçlayan MHRS Optimizasyon Sistemi tepki çekti.

Gerçek dışı üretim hedefleri, klinik kapasiteyi yok sayan sabit randevu dayatmaları ve performansa dayalı cezalandırmaların hekimleri tükenmişliğe sürüklediğini belirten sağlık meslek örgütleri, dün Ankara İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir araya gelerek eylem yaptı.

Ankara Diş Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Er, ‘‘MHRS sisteminde randevu sayılarının artırılmasıyla, hekimler üzerinde baskı kurulmamalı’’ diyerek, özetle şunları söyledi:

‘‘Kamuda çalışan diş hekimleri, artan MHRS baskısı, kontrolsüz hasta akışı ve liyakatsız yöneticilerin mobbingleriyle tükenmişlik yaşamaktadır. MHRS sisteminde randevu sayılarının artırılmasıyla, hekimler üzerinde baskı kurulmamalı; nitelikli hizmet için iş yükü dengelenmelidir.’’ Hekim Birliği Sendikası Genel Başkanı Yardımcısı Diş hekimi Özgür Öz de ‘‘Sağlık Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu MHRS Optimizasyon Sistemi, yapay zeka destekli algoritmalarla randevu planlamasını verimli hale getirmeyi amaçlasa da sahadaki gerçekleri ve klinik çeşitliliği görmezden gelmektedir. MHRS sisteminde klinik gerçeklik ve hekim özerkliği esas alınmalı, algoritmalar değil hekim kararı belirleyici olmalıdır’’ diye konuştu.