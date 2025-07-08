Yapay zeka müzik grubu The Reds'in "Diyalektik Ateş" şarkısı yayınlandı

Yapay zeka tarafından oluşturulan 'The Reds' adlı müzik grubunun ilk şarkısı "Dialectical Fire" (Diyalektik Ateş) yayınlandı.

Yapay zeka ile görsel ve video üreten Güm Kanal'ın oluşturduğu 'The Reds' adlı grupta Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) kurucu lideri Lenin ile en uzun süre görevde kalan lideri Josef Stalin, bilimsel sosyalizmin kurucusu olarak kabul edilen Freiderich Engels ve Karl Marx yer alıyor.

Söz konusu yapay zeka grubunun ilk şarkısı 'Dialectical Fire' yayınlandı.