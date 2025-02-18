‘Yapay zekâ önyargı üretiyor’

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İstanbul, Altınbaş Üniversitesi’nde “Algoritmik Örgütler ve Çeşitlilik” semineri düzenlendi. “Algoritmik Organizasyon Çalışmayı, Çeşitliliği ve Değerini Nasıl Yeniden Tanımlar?” adlı seminere, Hasselt Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’nden Profesör Patrizia Zanoni katıldı.

Zanoni, yapay zekâ destekli yapıların önyargıların yeniden üretiminde kritik bir aktör olduğunu söyledi. Zanoni, dijital teknolojilerin adil bir şekilde tasarlandığında ekonomik eşitlik ve toplumsal kapsayıcılığı artırabileceğini ancak algoritmaların dikkatlice düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekti.