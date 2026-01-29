Yapay zeka, ünlü resimde gizli bir detayı ortaya çıkardı

Yapay zeka destekli yeni bir analiz, Rönesans döneminin önde gelen sanatçılarından Raphael’e atfedilen Madonna della Rosa tablosundaki figürlerden birinin sanatçının fırça darbelerine ait olmadığını ortaya koydu.

İngiltere ve ABD’li araştırmacıların geliştirdiği algoritma, eserin sol üst köşesinde yer alan Aziz Joseph yüzünün Raphael tarafından çizilmediğini tespit etti.

TARTIŞMALI TABLOYA YAPAY ZEKA İNCELEMESİ NE SÖYLEDİ?

Uzun süredir sanat tarihçileri arasında tartışma konusu olan Madonna della Rosa, 1667 yılında İspanya’daki bir manastırda kayda geçirildi ve 1857’de İspanya ulusal koleksiyonuna dahil edildi. Ancak bu tarihten önceki kökeni bilinmiyor.

İspanya’da bulunduğu süre boyunca eser tamamen Raphael’e atfedilmişti. Buna karşın uzmanlar, Aziz Joseph figürünün renk paleti ve işçiliğinin tablodaki diğer yüzlerden belirgin şekilde ayrıldığını uzun süredir dile getiriyordu.

ALGORİTMA NASIL OLUŞTURULDU?

Çalışmayı yürüten ekip, doğrulanmış Raphael eserlerinden yola çıkarak sanatçının fırça darbeleri, gölgelendirme tekniği ve renk kullanımını tanıyacak şekilde bir yapay zeka modeli geliştirdi. Bradford Üniversitesi’nden matematikçi ve bilgisayar bilimci Hassan Ugail, bilgisayarın insan gözünün algılayamayacağı mikroskobik detayları analiz edebildiğini belirtti.

Model, Microsoft’un ResNet50 mimarisi ile Destek Vektör Makinesi yönteminin birleştirilmesiyle oluşturuldu ve Raphael’e ait eserleri yüzde 98 doğrulukla tanıyabildiği daha önce kanıtlandı. Bu çalışmada ise algoritmadan ilk kez tek tek yüzleri analiz etmesi istendi.

SONUÇLAR NEYİ ORTAYA KOYDU?

Analiz sonucunda Madonna, Çocuk ve Aziz John figürlerinin Raphael’e ait olduğu doğrulanırken, Aziz Joseph yüzünün sanatçının elinden çıkmadığı belirlendi. Araştırmacılar, bu figürün Raphael’in öğrencilerinden Giulio Romano tarafından yapılmış olabileceğini, ancak bunun kesinleşmediğini vurguladı.