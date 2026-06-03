Yapay zekâ yarışında yeni perde: Anthropic'ten halka arz için gizli başvuru

Anthropic, halka arz (IPO) için ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) gizli başvuruda bulunduğunu açıkladı. Claude adlı yapay zekâ sohbet botunun geliştiricisi olan şirket, halka açılma kararıyla birlikte OpenAI ve SpaceX'in de yer aldığı teknoloji devlerinin borsa yarışına katıldı.

Şirket, halka arzın zamanlaması ve büyüklüğüne ilişkin ayrıntı paylaşmazken, sürecin piyasa koşullarına bağlı olarak ilerleyeceğini belirtti. Başvurunun ardından halka arzın sonbahar aylarında gerçekleşebileceği değerlendiriliyor.

OPENAI'I GERİDE BIRAKTI

New York Times'ın haberine göre; Anthropic, geçen hafta aldığı 65 milyar dolarlık yeni yatırımla 900 milyar dolar değerlemeye ulaştı. Böylece şirket, son değeri 730 milyar dolar olarak açıklanan OpenAI'ı geride bırakarak dünyanın en yüksek değerlemeye sahip yapay zekâ girişimi oldu.

Şirketin yıllık gelir beklentisinin Mayıs ayı itibarıyla 47 milyar dolara ulaştığı belirtilirken, kârlı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

BÜYÜMENİN ARKASINDA KOD YAZAN YAPAY ZEKÂ VAR

2021 yılında OpenAI'dan ayrılan Dario Amodei ve ekibi tarafından kurulan Anthropic, rakiplerinden farklı olarak internet tarayıcısı, görüntü üretimi veya e-ticaret araçları yerine yazılım geliştirme alanına odaklandı.

Özellikle geçen yıl tanıtılan Claude Opus 4.5 modeli, yazılım kodlama yetenekleriyle dikkat çekti. Şirket, bu modelin ardından kurumsal müşterilerden yoğun talep gördü ve gelirlerinde hızlı bir artış yaşandı.

GÜVENLİK VURGUSU VE PENTAGON GERİLİMİ

Anthropic, yapay zekânın güvenli geliştirilmesi gerektiğini savunan şirketlerden biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu yaklaşım zaman zaman ABD hükümetiyle gerilim yaşanmasına neden oldu. Pentagon'un, şirketin bazı kullanım sınırlamaları nedeniyle bu yıl Anthropic teknolojilerini sistemlerinden çıkardığı belirtildi.

Öte yandan şirketin geliştirdiği ve yazılımlardaki güvenlik açıklarını tespit edip düzeltebilen "Mythos" adlı modelin ardından ABD istihbarat kurumlarıyla temasların arttığı kaydedildi.

DEV ŞİRKETLERDEN MİLYARLARCA DOLARLIK YATIRIM

Anthropic'e Menlo Ventures, Greenoaks Capital ve Coatue gibi yatırım fonlarının yanı sıra Amazon, Google, Samsung, Micron ve SK Hynix gibi teknoloji şirketleri de yatırım yaptı.

Şirketin topladığı kaynakların önemli bölümünü yapay zekâ sistemlerini çalıştırmak için gereken yüksek hesaplama gücüne harcadığı belirtiliyor. Artan talep nedeniyle Anthropic'in Amazon, Google ve Microsoft'tan daha fazla işlem kapasitesi satın aldığı ifade ediliyor.

SPACEX İLE İŞ BİRLİĞİ

Anthropic, bir yandan SpaceX ile aynı halka arz gündemine girerken diğer yandan iş birliği de yapıyor.

Şirket, SpaceX'in Memphis'teki Colossus veri merkezindeki tüm hesaplama kapasitesini kullanmak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu.

Bu anlaşma sayesinde Anthropic'in 220 binden fazla yapay zekâ çipine erişim sağlayacağı ve gelecekte SpaceX ile uzayda yapay zekâ veri merkezleri kurma ihtimalinin de gündeme gelebileceği belirtildi.