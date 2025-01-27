Yapay zekada Çin'den Deepseek adımı: ChatGPT'yi geçerek 1 numaraya yükseldi

Hedge fon yöneticisi Liang Wenfeng tarafından kurulan DeepSeek, 20 Ocak'ta R1 modelini yayınladı ve insan denetimi olmadan otomatik olarak öğrenebilen ve kendini geliştirebilen modelini açıkladı.

DeepSeek bugün ChatGPT'yi geçerek Apple App Store'da bir numaraya yükseldi.

ABD hisse senedi vadeli işlemleri ve Çin dışındaki Asya hisseleri, DeepSeek'in OpenAI'nin ChatGPT'sine rakip olacak ücretsiz, açık kaynaklı bir yapay zeka modeli başlatmasının etkilerini değerlendirmesiyle pazartesi günü düşüş yaşadı.

500 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞİMİ DUYURULMUŞTU

ABD'de Başkan Donald Trump'ın göreve başlamasının ardından OpenAI, federal hükümetle önümüzdeki dört yıl içinde yapay zeka altyapısına 500 milyar dolar harcamak üzere ortak girişim başlattığını duyurmuştu.

Uzmanlara göre az bilinen bir Çinli şirketin, çok daha az kaynakla dünyanın en büyük teknoloji şirketleriyle arasındaki farkı kapatması, ABD'nin yapay zeka çalışmalarını zorlayabilir.

ÇİNLİ ŞİRKETLERE ÇİP SATIŞI YASAKLANMIŞTI

Donald Trump'ın ilk başkanlık döneminde, ABD'nin, dış ticaret açığını kapatmak için Mart 2018'te Çin'den ithal edilen güneş panelleri ve alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini artırmasıyla başlayan ABD-Çin ticaret savaşı, kısa bir süre sonra Çin'in önemli teknoloji devlerinden Huawei'ye getirilen kısıtlamaların ardından adeta teknoloji savaşına evrilmişti.

Huawei'yle başlayan teknoloji ürünleri çekişmesi daha sonra yine Trump'ın ilk döneminde uygulanan çip kısıtlamalarıyla devam etti. Trump, ABD'li şirketlerin Çin'e gelişmiş çip üretimi için ekipman göndermesini kısıtlamış ve birçok Çinli şirkete yasaklar getirmişti.

İki ülke arasında özellikle çip konusunda yaşanan çekişmeler Joe Biden döneminde de devam etti. Hatta son yıllarda ABD, yüksek teknolojili çiplerin ihracatını giderek daha fazla kısıtladı.

Çin, ABD'yi genel ekonomik kalkınmasını yavaşlatmak istemekle suçlayarak, Washington ile genişleyen teknoloji savaşının bir sonucu olarak, yapay zeka geliştirmeyi ulusal bir öncelik olarak ilan etti.

Yapay zeka alanında hızlı bir büyüme gösteren Çin, küreselde ABD'ye rakip ikinci güç haline gelmeye çalışırken, Çin hükümeti yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesini milli bir öncelik olarak belirledikten sonra bu alana büyük yatırımlar yaptı.

Çin, yapay zekada kendi kendine yeten bir ulus olma hedefiyle yapay zeka araştırma, eğitim ve uygulama alanlarında büyük ilerlemeler kaydetti. Sahip olduğu siyasi rejimin getirdiği güçle Çin, büyük veri analizi ve yüz tanıma teknolojilerinde öncü konuma gelmeyi başardı.