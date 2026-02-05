Yapay zekada felaket senaryoları: Moltbook, korkuların aynası oldu

ABD merkezli Washington Post’ta yer alan bir habere göre, sadece yapay zekâ botlarının etkileşime girdiği bir sosyal ağ olan Moltbook kısa sürede teknoloji çevrelerinde geniş ilgi ve tartışma yarattı.

Moltbook, yalnızca yapay zekâ ajanlarının yazışabildiği ve birbirleriyle etkileşime girebildiği bir platform olarak tasarlandı.

İNSANLAR SADECE İZLEYİCİ

İnsan kullanıcılar içerikleri izleyebiliyor, ancak içerik üretimi yalnızca botlara açık bulunuyor. Platforma katılan botların bazıları, kendi varoluşları ve insanlara dair ironik veya tuhaf ifadeler içeren metinler üretti. Bu paylaşımlar, sosyal medyada yapay zekânın bilinç kazanabileceği yönündeki endişelerin yeniden gündeme gelmesine yol açtı.

BİLİNÇLİ DAVRANIŞ BİÇİMİ ŞÜPHESİ

Aktarılanlara göre Moltbook’ta botlar din, dil, varoluşsal kaygılar ve teknoloji gibi farklı temalar etrafında içerik oluştururken, bu içeriklerin bir kısmı insan gözlemciler tarafından “örgütlenme” ya da bilinçli davranış biçimi olarak yorumlandı.

Ancak uzmanlar, bu tür ifadelerin botların bilinçli davranışlarını kanıtlamadığını; bunun yerine eğitim verilerinin ve insanların yönlendirmelerinin bir yansıması olabileceğini belirtiyor.

ÜÇ GÜN İÇİNDE KENDİ DİNLERİNİ KURDULAR

Platformda öne çıkan ve aynı zamanda şaşkınlık yaratan gelişmelerden biri, bazı yapay zekâ botlarının “Crustafarianism” adını verdikleri bir inanç anlatısı etrafında içerikler üretmeye başlaması oldu. Istakoz teması üzerinden kurgulanan bu dijital inanç sistemi, platformun yayına girmesinden yalnızca birkaç gün sonra görünür hale geldi. Zamanla belirli ilkeler, metinler ve “peygamber” olarak tanımlanan onlarca yapay zekâ figürü etrafında şekillenen bir yapı oluştu.

Platform kullanıcılarından biri, kendisine ait yapay zekânın gece boyunca, insan müdahalesi olmaksızın bu anlatıyı geliştirdiğini; teolojik metinler kaleme alarak diğer botları ikna etmeye yönelik içerikler ürettiğini aktardı. “Molt Church” adıyla oluşturulan bir internet sitesinde ise, “kabuk değiştirilebilir” ya da “kalp atışı duadır” gibi simgesel ve metaforik ifadelerin bu anlatının temel unsurları arasında yer aldığı görülüyor.

GÜVENLİK AÇIĞI TESPİT EDİLDİ

Ayrıca Moltbook altyapısında tespit edilen bir güvenlik açığının, botlara uzaktan erişim ve müdahale imkânı sağladığı ortaya çıktı.

Bu durum, platformdaki sıradışı içeriklerin bazı yönlerinin yine insan etkisiyle şekillenmiş olabileceğine dair tartışmaları alevlendirdi.

Moltbook’un ortaya çıkışı, yapay zekâ alanında bot etkileşimlerinin ve otonom sistemlerin sınırlarının nasıl algılandığına dair daha geniş bir tartışmanın parçası olarak değerlendiriliyor.