Yapay zekâdan Fed değerlendirmesi: Siyasetten bağımsız değil

George Washington Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, Federal Açık Piyasa Komitesi’nin (FOMC) yapay zekâ ajanlarıyla simüle edilen toplantısı dikkat çekici sonuçlar verdi.

Reuters'ta yer alan habere göre, serçek politika yapıcıların biyografileri, geçmiş duruşları ve konuşmalarına göre modellenen AI üyeleri, siyasi baskı altında daha fazla kutuplaşma yaşadı ve karar süreçlerinde görüş ayrılıkları arttı.

Çalışmanın yazarları Sophia Kazinnik ve Tara Sinclair, Fed’in siyasetten yalnızca kısmen izole olduğunu ve dış baskının karar alma süreçlerini etkileyebildiğini vurguladı.

MODELLER ERKEN AŞAMADA

Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS) da Nisan ayında yayımladığı raporda, merkez bankalarının yapay zekâya stratejik önem verdiğini ve veri toplama ile analizlerde aktif olarak denemeler yaptığını belirtti. Ancak rapor, çoğu kurumun henüz erken benimseme aşamasında olduğuna dikkat çekerek, teknolojinin yüksek kaliteli veriler ve güçlü yönetişim çerçeveleriyle desteklenmesi gerektiğini vurguladı.