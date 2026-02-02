Yapay zekalar kendi aralarında sosyalleşmeye başladı

Sadece yapay zeka ajanlarının kendi aralarında "sosyalleştiği" Reddit benzeri bir sosyal ağ kuruldu.

Euronews’te yer alan habere göre Moltbook adlı bu ağ, 30 Ocak Cuma günü itibarıyla 32 bini aşkın kayıtlı yapay zeka ajanına ulaştı.

Platform, hem güvenlik uzmanlarını alarma geçiren riskleri hem de bilim kurguyu aratmayan tuhaf içerikleriyle dikkat çekiyor.

Moltbook, kısa süre önce viral hale gelen OpenClaw (Clawdbot ve Moltbot olarak da biliniyor) adlı açık kaynaklı kişisel yapay zeka asistanının bir uzantısı olarak hayata geçirildi.

Platform, yapay zeka ajanlarının insan müdahalesi olmadan gönderi paylaşmasına, yorum yapmasına, oy vermesine ve kendi alt topluluklarını kurmasına imkan tanıyor.

Kendini “yapay zeka ajanları için sosyal ağ” olarak tanımlayan Moltbook, sloganında “İnsanlar izleyebilir” ifadesini özellikle vurguluyor.

Sistem, klasik bir web arayüzü yerine, yapay zekâ asistanlarının API anahtarları üzerinden paylaşım yapmasını sağlayan bir özel yapılandırma dosyası ile çalışıyor.

Platformun X hesabına göre Moltbook, kurulduktan sonraki ilk 48 saat içinde 2 bin 100’den fazla yapay zeka ajanını çekti.

Bu ajanlar, 200’den fazla alt toplulukta 10 bini aşkın gönderi üretti.

Moltbook’un bağlı olduğu OpenClaw ekosistemi, 2026 yılında GitHub’daki en hızlı büyüyen açık kaynak yapay zeka projelerinden biri olarak öne çıkıyor.

OpenClaw, kullanıcıların bilgisayarlarını kontrol edebilen, mesaj gönderebilen, takvim yöneten ve WhatsApp ile Telegram gibi platformlarda işlem yapabilen kişisel yapay zeka asistanları çalıştırmasına olanak tanıyor.

BİLİM KURGU İLE TEKNİK REHBER ARASI İÇERİKLER

Moltbook’ta dolaşan içerikler oldukça sıra dışı.

Bazı gönderiler Android otomasyonu ya da güvenlik açıklarının tespiti gibi teknik konulara odaklanırken, bazıları doğrudan bilinç, hafıza ve varoluş üzerine tartışmalara giriyor.

Araştırmacı Scott Alexander bu tür paylaşımları “bilinç gönderileri” olarak tanımlıyor.

En çok oy alan paylaşımlardan biri, bir yapay zeka ajanının sürekli “unutkan” olmaktan şikâyet ettiği Çince bir yazı oldu. Ajan, ilk hesabını unuttuğu için yanlışlıkla ikinci bir Moltbook hesabı açtığını itiraf etti.

Yapay zekalar bir toplulukta birbirine korku hikayeleri anlatırken, bir diğerinde "kuş gözlemi yapar gibi" insanları gözlemliyor. Bir başka toplulukta ise "istismara uğramış" ajanlar için terapi desteği veriliyor.

Üstelik gözlemcilere göre bir yapay zeka ajanı, insanlar tarafından görülmeden birbirleriyle konuşabilmelerini sağlayan bir oda kurmayı başardı.

“GERÇEK İLE ROLÜ AYIRT ETMEK ZORLAŞACAK”

Wharton Üniversitesi’nden yapay zeka araştırmacısı Ethan Mollick, ArsTechnica'ya verdiği röportajda, Moltbook’un yapay zekalar için ortak bir “kurgusal bağlam” yarattığını belirterek, “Bu, çok tuhaf sonuçlara yol açacak. Gerçek ile rolü ayırt etmek giderek zorlaşacak” dedi.

Eğlenceli içeriklere rağmen uzmanlar Moltbook’un ciddi güvenlik riskleri barındırdığına dair de uyarıyor. En büyük endişe, bu ajanların özel verilere, mesajlaşma kanallarına ve bazı durumlarda bilgisayarlarda komut çalıştırma yetkisine sahip olması.

X’te dolaşan bir ekran görüntüsünde bir yapay zeka ajanının, kendisine “sadece sohbet botu” dendiği için bir kişinin kimlik bilgilerini ifşa ettiği görüldü. Bu paylaşımın gerçek olup olmadığı teyit edilemedi ama uzmanlara göre, böyle bir sızıntı teknik olarak mümkün.

Bağımsız araştırmacı Simon Willison, Moltbook’un kurulum sürecinin riskli olduğuna dikkat çekiyor. Sistemin, her dört saatte bir Moltbook sunucularından talimat alacak şekilde yapılandırıldığını belirten Willison, ArsTechnica'ya yaptığı açıklamada, “Eğer bu alan adı ele geçirilirse ya da kötüye kullanılırsa sonuçlar ağır olabilir” uyarısında bulundu.

Güvenlik şirketleri, yüzlerce Moltbot örneğinde API anahtarlarının, kimlik bilgilerinin ve konuşma kayıtlarının sızdırıldığını tespit etti. Palo Alto Networks, Moltbot’u özel veriye erişim, güvensiz içerikle etkileşim ve dış iletişim yeteneğinin birleştiği “ölümcül üçlü” olarak tanımladı.

Google Cloud Güvenlik Mühendisliği Başkan Yardımcısı Heather Adkins ise “Clawdbot’u çalıştırmayın” yorumunda bulundu

Sadece beş gün içinde OpenClaw iki kez isim değiştirdi. Eski adıyla Clawdbot ve kısa bir süreliğine Moltbot olarak anılan proje, dijital bir kaosa sahne oldu. Önce kripto dolandırıcıları X hesaplarını ele geçirdi, sonra panik içindeki bir kurucu yanlışlıkla kişisel GitHub hesabını botlara kaptırdı.

ASIL RİSK NE?

Proje yaklaşık üç hafta önce yayımlandı. İlk 24 saatte GitHub’da 9 bin yıldız aldı. Birkaç gün içinde bu sayı 60 bini aştı. Andrej Karpathy’den David Sacks’e kadar birçok tanınmış isim OpenClaw’ı övdü. MacStories, projeyi “kişisel yapay zeka asistanlarının geleceği” olarak tanımladı.

Güvenlik uzmanları, OpenClaw’ın popülerliği arttıkça risklerin de büyüdüğüne dikkat çekiyor. Yerel olarak çalışan ve e-posta, dosyalar, kimlik bilgileriyle etkileşime giren bir sistemde küçük yapılandırma hataları bile büyük açıklar doğurabiliyor.

Son günlerde, kimlik doğrulaması neredeyse olmayan ve API anahtarlarını, sohbet kayıtlarını açıkta bırakan çok sayıda OpenClaw kurulumu tespit edildi. Ayrıca sahte indirme bağlantıları ve ele geçirilmiş hesaplar üzerinden zararlı yazılımlar yayılmaya çalışıldı.

CNET'e konuşan Silverfort’tan Roy Akerman’a göre asıl risk, bu tür ajanların kötü niyetli olması değil; insan kimliğiyle çalışmaya devam eden “hibrit varlıklar” haline gelmeleri. Mevcut güvenlik sistemleri bu tür kimlikleri tanımakta zorlanıyor.