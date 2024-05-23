Yapay zekalı Michael Schumacher röportajına 200 bin euroluk tazminat

10 yıldır bitkisel hayatta bulunan efsanevi Formula 1 yarış pilotu Michael Schumacher'in ailesi, geçen yıl yapay zeka tarafından üretilen bir röportaj nedeniyle Alman dergisinin yayıncılarından 200 bin euro tazminat kazandı.

Almanya’da yayın yapan Die Aktuelle isimli dergi, 2023 yılının Nisan ayında yayınladığı ve yapay zeka tarafından üretilen bir röportaj sebebiyle Formula 1 yarış pilotu Michael Schumacher'in ailesine tazminat ödemeye mahkum edildi.

Karara göre yaklaşık 10 yıldır bitkisel hayatta bulunan Formula 1 yarış pilotu Michael Schumacher'in ailesi 200 bin euro tazminat kazandı.

Die Aktuelle yazıyı, "Michael Schumacher, ilk röportaj" başlığı altında yayımladı.

Ancak Schumacher'in röportajda yer verilen sözlerinin yapay zekâ tarafından üretildiği ortaya çıktı.

DERGİ ÖZÜR DİLEDİ, EDİTÖR GÖREVDEN ALINDI

2023 yılında yayınlanan makaleye gele tepkilerin ardından Funke adlı medya grubuna ait olan Die Aktuelle'nin editörü, iki gün sonra görevden alınmıştı. Funke ayrıca yasal yollara başvuracağını açıklayan Michael Schumacher'in ailesinden de özür dilemişti.

Dün Michael Schumacher ailesinin sözcüsü, sahte röportajla ailenin ilgili 200 bin euro tazminat kazandığı haberini doğruladı.

Michael Schumacher'in durumunun gizli tutulması göz önüne alındığında, ailenin birçok yakın arkadaşının ve akrabalarının bile onun sağlık durumu hakkında fazla bir şey bilmediği düşünülünce, Die Aktuelle geçen yıl 15 Nisan'da 'özel röportajı' yayımlayınca büyük ses getirmişti.

Makale şöyle başlıyordu:

Onunla bir kez konuştum. Ona gerçekte nasıl olduğunu sordum. Ve nihayet trajik kayak kazasından neredeyse 10 yıl sonra yanıtları aldım. Arkadaşlardan gelen yetersiz, belirsiz yarım cümleler yok. Ama ondan gelen cevaplar! 54 yaşındaki Michael Schumacher'den! İşte burada, inanılmaz röportaj! Tüm dünyanın uzun süredir sorduğu en yakıcı soruların yanıtlarıyla..."

RÖPORTAJIN SONUNDA 'SAHTE'LİĞİ AÇIKLANMIŞTI

İmzanın yer almadığı makale, alıntıların aslında sahte olduğunu ve Michael Schumacher ya da aileden herhangi biriyle konuşmadıklarını itiraf ederek, röportajın yapay zekâyla üretildiği söylenerek sona eriyordu.

F1 seyircileri, dergiyi "terbiyesizlikle" suçladı ve Schumacher ile konuştuğu iddiasını "utanç verici" bularak kınadı.

155 KEZ PODYUMA ÇIKTI

Michael Schumacher tüm zamanların en başarılı F1 pilotlarından biri olarak kayda geçti. 1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 yıllarında şampiyonluk ünvanı aldı. Kariyeri boyunca 71 kez en hızlı etaba, 155 kez podyum çıkışına adını yazdırdı.

Ancak geçirdiği kaza sonucu yatağa bağımlı oluşuyla ailesi korumacı bir tutum sergiledi ve ünlü sporcunun durumu hakkında çok net bilgiler vermedi. 2021'de yayınlanan 'Schumacher' adlı belgeselde, sporcunun eşi Corinna, durumuna dair güncel bilgiyi paylaşarak, yaşadığı hayatı değiştiren yaralanmalar nedeniyle rehabilitasyona devam ettiğini açıkladı ve "Artık farklı ama burada" ifadesini kullandı.