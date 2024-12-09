Yapay zekalı mobil rehber: Gezginlere 50 dilde konuşabiliyor

Seyahat tutkunları zor zamanlardan geçiyor. Artan kur, ülkedeki ekonomik şartlar, aşırı pahalı ve zahmetli vize alma işlemlerine rağmen seyahate çıkmayı başaranlar özellikle kültürel odaklı bir gezi hayal ediyorlarsa bir de gezip gördükleri yerlerde rehberlik hizmeti almaları gerekiyor.

Fransa’da yaşayan ve kendisi de bir seyahat tutkunu olan girişimci Oğuzhan Gök, bu alandaki sıkıntıları görünce, ‘yapay zekayı sanal bir rehber olarak kullanılabilir miyim?’ düşüncesiyle çalışma başlattı. Avrupa’da girişimcilere destek veren pek çok kuluçka merkezinin de dahil olduğu çalışma geçtiğimiz günlerde sona erdi ve ‘Guidel’ adıyla sanal marketlerdeki yerini aldı.

Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulama aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 50’yi aşkın dilde hizmet veriyor. İçinde pek çok fonksiyonu barındıran uygulama çeşitli şekillerde kullanılabiliniyor.

Örneğin gittiğiniz bölgenin tarihi sokaklarında dolaşırken ya da müzeleri ziyaret ederken dikkatinizi çeken bir yapı ya da eserin fotoğrafını çektiğinizde o eserle ilgili bilgileri size özel bir üslupla hikayeleştirerek sesli olarak anlatıyor. Ya da uygulama içindeki ‘kültürel harita’yı açtığınızda o an bulunduğunuz güzergahta görülmeye değer tüm noktaları gösteriyor ve yeni yerler keşfetmenize olanak sağlıyor.

YÜKSEK MALİYETLİ REHBERLİK HİZMETİNE ÜCRETSİZ ÇÖZÜM

Oğuzhan Gök, ‘Guidel’ fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı: