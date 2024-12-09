Yapay zekalı mobil rehber: Gezginlere 50 dilde konuşabiliyor
Yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde rehberlik hizmeti alamayanlar için yapay zeka destekli ‘Guidel’ isimli uygulama geliştirildi. Guidel, kişiye özel hikayelerle sanal rehberlik yapıyor.
Seyahat tutkunları zor zamanlardan geçiyor. Artan kur, ülkedeki ekonomik şartlar, aşırı pahalı ve zahmetli vize alma işlemlerine rağmen seyahate çıkmayı başaranlar özellikle kültürel odaklı bir gezi hayal ediyorlarsa bir de gezip gördükleri yerlerde rehberlik hizmeti almaları gerekiyor.
Fransa’da yaşayan ve kendisi de bir seyahat tutkunu olan girişimci Oğuzhan Gök, bu alandaki sıkıntıları görünce, ‘yapay zekayı sanal bir rehber olarak kullanılabilir miyim?’ düşüncesiyle çalışma başlattı. Avrupa’da girişimcilere destek veren pek çok kuluçka merkezinin de dahil olduğu çalışma geçtiğimiz günlerde sona erdi ve ‘Guidel’ adıyla sanal marketlerdeki yerini aldı.
Google Play ve App Store’dan ücretsiz indirilebilen uygulama aralarında Türkçe’nin de bulunduğu 50’yi aşkın dilde hizmet veriyor. İçinde pek çok fonksiyonu barındıran uygulama çeşitli şekillerde kullanılabiliniyor.
Örneğin gittiğiniz bölgenin tarihi sokaklarında dolaşırken ya da müzeleri ziyaret ederken dikkatinizi çeken bir yapı ya da eserin fotoğrafını çektiğinizde o eserle ilgili bilgileri size özel bir üslupla hikayeleştirerek sesli olarak anlatıyor. Ya da uygulama içindeki ‘kültürel harita’yı açtığınızda o an bulunduğunuz güzergahta görülmeye değer tüm noktaları gösteriyor ve yeni yerler keşfetmenize olanak sağlıyor.
YÜKSEK MALİYETLİ REHBERLİK HİZMETİNE ÜCRETSİZ ÇÖZÜM
Oğuzhan Gök, ‘Guidel’ fikrinin nasıl doğduğunu şöyle anlattı:
“Benim için seyahat etmek sadece bir yerden bir yere gitmek değil aynı zamanda gittiğim yerin kültürüyle, tarihiyle ve hikayeleriyle bağlantı kurmaktır. Gezilerim sırasında ise en çok rehberlik hizmeti almam gereken yerlerde zorlanıyordum. Diğer gezginlerin de aynı durumdan şikayetçi olduğunu gözlemledim. Rehber olmadan yaplan geziler eksik kalıyor. Bir eseri, bir yapıyı evet gözünüzle görüyorsunuz ama onun hikayesini, tarihsel anekdotlarını, bilgilerini öğrenmediğinizde sizdeki anısı da eksik kalıyor. Rehberlik de tabii ki profesyonel bir hizmet ve bunun maddi olarak bir bedeli var. Üstelik de giderek artan bir maliyet olarak karşıma çıkıyordu.
İkinci olarak da rehberli turların uyulması gereken saat kuralları gezide kısıtlayıcı bir etki yaratıyor. Bir noktada aslında daha fazla keşifte bulunmak isterken mecburen tura devam etmek zorunda kalıyordum. Simültane çeviri yapan cihazların bazen arızalı olması, bazen de hijyen sıkıntıları olması da keyif kaçırıyordu. Pek çok kişinin aynı konulardan şikayetçi olduğunu görünce yapay zekayı telefonumuzda taşıyabileceğiniz bir tur rehberi haline getirebilir miyim diye düşündüm ve çalışmalara başladım. Pek çok kuluçka merkezi de iyi bir fikir olarak gördükleri girişimime destek verdi. Uzun süren bir hazırlık sürecinin ardından uygulama nihayet içimize sindi ve seyahatseverlerin beğenisine sunduk.”