Yapay zekaya da vergi geliyor: ChatGPT üyeliğine KDV zammı!

ABD merkezli yapay zeka araştırma şirketi OpenAI tarafından geliştirilen yapay zeka sohbet botu ChatGPT, Türkiye'deki kullanıcılara Katma Değer Vergisi (KDV) uygulayacağını açıkladı.

Şirket tarafından kullanıcılara atılan notta kararın Türkiye'deki vergi sisteminden kaynaklandığına işaret edilirken 1 Aralık'tan itibaren KDV uygulanacağı belirtildi.

Şirketten kullanıcılarına gönderilen notta "1 Aralık'tan itibaren faturanıza katma değer vergisi getirileceği konusunda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Geçerli bir vergi kimlik numarası eklemek için OpenAI hesabınızı güncellemeniz gerekecektir" ifadelerine yer verildi.

1 ARALIK'TAN İTİBAREN TAHSİL EDİLECEK

Türkiye’de yürürlükte olan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu gereğince kararın alındığı belirtilirken "Türkiye'de KDV kaydınız varsa ve geçerli bir vergi kimlik numaranız varsa, lütfen bunu OpenAI hesabınızın vergi durumu ve kimlik bölümüne ekleyin. 1 Aralık tarihine kadar geçerli bir vergi kimlik numarası sağlamazsanız, faturanızdan yüzde 20 oranında KDV tahsil etmemiz gerekecek" denildi.