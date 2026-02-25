Yapay zekayla fotoğrafını değiştirip kimlik çıkartan hükümlü tutuklandı

Şişli'de Mecidiyeköy’de polis ekiplerinin yaptığı kimlik kontrolünde, 19 yıl hapis cezası bulunan bir hükümlünün, yüz tanıma sistemlerine yakalanmamak için bir akrabasının fotoğrafıyla kendi fotoğrafını yapay zekayla birleştirdiği, ardından bu fotoğrafla yeni kimlik çıkardığı ortaya çıktı.

Olay, 13 Şubat Cuma günü saat 17.15 sıralarında Şişli Mecidiyeköy'de meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre polis ekipleri şüphelendikleri bir çifti durdurdu.

Kimlik kontrolü yapan ekip, Abdülhamit K. (18) adına düzenlenmiş sahte içerikli kimlikte herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

KOLUNDAKİ DÖVMEDEN FARK EDİLDİ

Bu sırada kimlik kontrolü yapan bir polis memuru, yaklaşık 1,5 yıl önce Galata'da aynı kişiye kimlik kontrolü yaptığını hatırladı.

Polis memuru, kendisine Abdülhamit K. adına düzenlenmiş kimlik gösteren kişinin isminin farklı olduğunu anımsadı.

Bu sırada şüphelinin evli olduğu kadının elinde bulunan dövme memurunun dikkatini çekti. Dövmede kimliktekinden farklı bir isim yazdığını gören polis, durumu anlamaya çalıştığı sırada şüpheli kaçmaya başladı.

Yaklaşık 1 kilometre süren takip sonucu şüpheli yakalandı. Polis ekipleri gözaltına alınan şüphelinin gerçek kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.

YAPAY ZEKA PROGRAMIYLA FOTOĞRAFINI DEĞİŞTİRMİŞ

Kimlik incelemesi yapılan şüphelinin, kendi yüzüyle akrabasının yüzünü yapay zeka programında birleştirip kimlikte kullanmak üzere fotoğraf oluşturduğu ortaya çıktı.

Yakalanmamak için bu yönteme başvurduğu öğrenilen şüphelinin, yapay zeka yöntemiyle oluşturduğu fotoğraf ve akrabasının bilgileriyle Nüfus Müdürlüğü'nden sahte içerikli kimlik çıkardığı tespit edildi.

Gerçek isminin Muhammed A. olduğu belirlenen şüphelinin 'Hırsızlık' suçundan 19 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

YILLARCA BU ŞEKİLDE KAÇMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri kimliğin adliye ve emniyet sorgulama sistemlerindeki veri tabanlarında incelemesini yaptı.

Polis yapay zekayla oluşturulan fotoğrafın resmi kayıtlarda yer aldığı, bu nedenle kimlik kontrollerinde şüphelinin tespit edilmesinin zorlaştığı belirlendi.

Şüphelinin bu şekilde yıllarca polis kontrolleri sırasında yakalanmadığı ortaya çıktı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diğer yandan emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. hakkında 'Başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma' ve 'Yalan beyan' suçlarından da adli işlem başlatıldı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammed A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.