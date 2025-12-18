Yapay zekayla üretilen “Fransa'da darbe” videosu paniğe sebep oldu, Afrikalı Devlet Başkanı Macron'u aradı

Yapay zeka ile üretilen ve Fransa'da darbe olmuş gibi gösteren video çevrim içi platformlarda yayıldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya’da La Provence gazetesinin etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fransa’da darbe yapılmış gibi gösteren yapay zeka üretimi videonun sosyal medya platformu Facebook’ta yayılması üzerine, Afrikalı bir devlet başkanının kendisine ulaştığını söyledi.

Pazar günü “Afrikalı meslektaşlarından birinin” kendisine “Sevgili Başkan, ülkenizde neler oluyor? Çok endişeliyim” şeklinde bir mesaj gönderdiğini dile getiren Macron, Facebook’ta milyonlarca izlenen yapay zeka videosu nedeniyle insanların Fransa’da gerçekten darbe olduğuna inandığını anlattı.

FACEBOOK'TAN TALEPTE BULUNULDU

Macron dezenformasyon yayan bu videonun kaldırılması için Facebook’tan talepte bulunduklarını ancak sosyal medya platformunun “hizmet şartlarını ihlal etmediği” gerekçesiyle videoyu kaldırmayı reddettiğini söyledi.

Böyle videoların yayılmasını ve bu yayılmanın önüne geçilememesini, demokrasiler için bir “tehlike” olarak niteleyen Macron, sosyal medyadaki dezenformasyona karşı uyarıda bulundu.

Bu bağlamda Macron, ulusal ve Avrupa Birliği (AB) düzeyinde mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.