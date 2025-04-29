Yapı Kredi'den beklentinin üzerinde kâr

Koç Holding bünyesindeki Yapı Kredi, 2025'in ilk 3 ayında Türkiye ekonomisine 2 trilyon liraya yaklaşan kaynak sağlarken, 11,4 milyar net grup kârı elde etti. Piyasa beklentisi olan 9,4 milyar TL idi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi, yılın ilk çeyreğindeki finansal sonuçlarını duyurdu.

Bu dönemde, toplam nakdi kredi hacmi yüzde 8'lik artışla 1,4 trilyon liraya yükselen bankanın aktif büyüklüğü 2,7 trilyon lira, toplam müşteri mevduat hacmi ise yüzde 12 artışla 1,5 trilyon lira oldu.

Yapı Kredi böylece, 11,4 milyar net grup kârına ulaştı. Piyasa beklentisi olan 9,4 milyar TL idi.