Yapı Kredi tahsili gecikmiş alacaklarını sattı

Yapı ve Kredi tahsili gecikmiş 1 milyar 736 milyon lira tutarındaki alacağını 421 milyon 100 bin liraya varlık yönetim şirketlerine sattı.

Bankanın Çarşamba (13 Kasım 2024) akşamı Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bankamız Yönetim Kurulu'nun 13.11.2024 tarihli kararı ile; tahsili gecikmiş alacak tutarı 30.09.2024 tarihi itibarıyla toplam 1.736.310.594,38 TL olan alacağın, Denge Varlık Yönetim A.Ş., Emir Varlık Yönetim A.Ş., EPS Varlık Yönetim A.Ş., Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş., GSD Varlık Yönetim A.Ş., Ortak Varlık Yönetim A.Ş., Pozitif Varlık Yönetim A.Ş. ve Sümer Varlık Yönetim A.Ş.'ye toplam 421.100.000,00 TL bedelle satılmasına karar verilmiştir."