Yapı Merkezi’nde işçiler eyleme devam kararı aldı

Emek Servisi

DİSK’e bağlı Devrimci Yapı, İnşaat Ve Yol İşçileri Sendikası (Dev Yapı-İş) üyesi yaklaşık 40 işçi, Yapı Merkezi Holding’in Tanzanya Demiryolu projesinden maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle 8 gündür grevdeler. Grevin 8’inci gününde işçilerin talep ettiği 2,5 maaşın yatırılması şirket tarafından kabul edildi. Ancak işçiler, grev sürecinde işten çıkarılan ve maaşını alamayan diğer işçiler için eylemlerini sürdürme kararı aldı.

Yapı Merkezi’nin İstanbul Üsküdar’daki genel merkez binası önünde bugün saat 10.00’da eyleme devam edeceklerini ifade eden işçiler, “Sadaka değil hakkımızı istiyoruz. Tanzanya Demiryolu şantiyesinde Grev 8. Gününde kazanımla sonlandı. Çıkış alan arkadaşlarımızın hakları için direnişimiz kaldığı yerden devam ediyor. Dilenmiyoruz, direniyoruz” dedi.