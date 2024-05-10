Yapılan hataları geri aldırıyorum

Haber Merkezi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yerel seçimler ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, dün teşekkür ziyaretleri kapsamında, Afyonkarahisar’a geldi. Özel ilk olarak partisinin il başkanlığını ziyaret etti. Burada CHP Afyonkarahisar İl Başkanı Faruk Duha Erhan’a, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve parti örgütüne yerel seçim başarısı dolayısıyla teşekkür eden Özel, ardından partililere açıklama yaptı.

Özel’in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

“Çok önemli bir sınavdayız. Dikkatle bizi izliyorlar. O yüzden okyanusları geçip derelerde boğulmayacağız. Sonuna kadar başladığımız gibi devam edeceğiz. ‘Belediyeyi kazandık, artık benim rahat etme zamanım’ diye düşünmeyin. Bizim bu ülkenin geleceğini kurtarmak için burada kişisel beklentilerin taleplerin çok dışında bir yaklaşımda bulunmamız lazım. Açık söylüyorum ufak tefek atama hataları oluyor. Tek tek hepsini geri aldırtıyorum. Bursa'da geri aldırdım. Balıkesir'de geri aldırdım. Adana'da geri aldırdım. Hata yapma lüksümüz yok. Onlar gri bir kâğıt gibi, onlar kir göstermiyor. Biz tertemiz bir partiyiz. Bembeyaz bir kâğıt gibi üzerine kurşun kalemi dokundursak kir gösteriyor kardeşim. Dikkat edeceğiz. Doğru davranacağız. Örnek olacağız. Biz başaracağız."

“Bizim belediye kaynaklarını partililere aktarma sıramız gelmedi; Atatürk'ün partisinin iktidar olma sırası geldi. Biz elbette birinci parti sorumluluğuyla AK Parti'yle de MHP'yle de mecliste grubu bulunan partilerle de bütün partilerin genel başkanlarıyla da sorunları konuşuyoruz. Elbette konuşmaya devam edeceğiz. Talepler iletiyoruz. İletmeye devam edeceğiz. Ancak yerine gelmediğinde, mücadeleden bir adım geri durmayacağız. 26 Ağustos’ta Afyon’daki tüm emeklileri Ankara’ya Tandoğan Meydanı’nda 10 bin liraya isyan etmeye, bir asgari ücrete çıkartılması için eylem yapmaya çağırıyorum.”

MYK TOPLANTISI SOMA’DA YAPILACAK

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2014 yılında 301 işçinin hayatını kaybettiği 13 Mayıs Soma Maden Katliamı'nın 10. yıl anma törenleri kapsamında Soma'ya gidecek. Özel'in Genel başkan olduktan sonraki Soma'ya ilk ziyaretinde CHP MYK Üyeleri ile çok sayıda CHP'li vekilin de eşlik etmesi bekleniyor. Özel sonrasında ise CHP Soma İlçe Başkanlığı'nda yapılacak olan CHP MYK toplantısına katılacak. Hayatını kaybeden maden işçileri için yapılacak olan anma yürüyüşüne katılacak olan Özel ve CHP heyeti, daha sonra Soma Maden Şehitliği'ni ziyaret edecek. Özel, Soma'daki son programında Gündüz Beder Kültür Merkezi’nde Soma Belgeseli gösterimine katılacak.