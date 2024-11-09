Yapılan konut ihaleleri denetleniyor mu?

Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Hatay’da yapılan deprem konutlarının ihaleleri hakkında Meclis’e soru önergesi verdi.

Kara, taahhüt edilen sürede tamamlanmayan ihalelerin denetimini sorarak, “Örneğin Antakya’da, 5’inci bölge 2’nci Etap için 2 bin 259 konutun ihalesi yapılmış ve bu ihaleyi YDA İnşaat kazanmış. İhale tarihi Haziran 2023 ve bu yılın mayıs ayında biteceği taahhüt edilmiş. Gerçekleşme oranı ise sadece yüzde 37. Sarıdağlar İnşaat, Antakya’ya bağlı Dikmece Mahallesi’nde, yine Mayıs 2024’e kadar, bin 299 konutu tamamlayacağını taahhüt etmiş. Gerçekleşme oranı ise yüzde 24” dedi.

Kara, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergesinde şunları sordu: “Hatay’da inşa edilmesi planlanan deprem konutları için yapılan ihalelerin gerçekleşme oranları denetlenmekte midir? Taahhüt edilen sürede tamamlanmayan ihaleler için cezai işlem uygulanmakta mıdır?”