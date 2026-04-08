Yapılandırmada geri sayım: Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarında son tarih

Kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlananlar için getirilen yapılandırma düzenlemesinde kritik tarihe sayılı günler kaldı. BDDK’nın 29 Ocak 2026’da yürürlüğe aldığı uygulama kapsamında borçluların, yapılandırmadan yararlanabilmek için ay sonuna kadar bankalara başvurması gerekiyor.

Düzenleme, hem kredi kartı borçlarını hem de belirli koşulları sağlayan ihtiyaç kredilerini kapsıyor. Başvuruların 29 Nisan 2026 mesai bitimine kadar tamamlanması şart.

KİMLER BAŞVURUDA BULUNABİLİR?

Yapılandırma kapsamında, kredi kartlarında dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen ya da borcun tamamını kapatamayan kullanıcılar başvuruda bulunabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise 29 Ocak 2026’dan önce kullanılan ve ana para ya da faiz ödemesinde 30 günden fazla gecikme yaşanan borçlar düzenleme kapsamına alındı.

Borçlulara, ödeme gücüne göre 48 aya kadar taksitlendirme imkânı sunuluyor. Uygulanacak faiz oranı ise aylık referans oranını aşmayacak şekilde yüzde 3,11 seviyesinde belirlendi.

SON TARİH 29 NİSAN

Başvurular doğrudan bankalara yapılıyor ve her borçlu için gelir durumuna uygun bir ödeme planı oluşturuluyor. Yapılandırma kapsamında ilk taksitin ödenmesiyle birlikte ilgili borca ilişkin kredi risk kaydı da güncelleniyor.

Yetkililer, son başvuru tarihine yaklaşılması nedeniyle bankalarda yoğunluk yaşanabileceğine dikkat çekerek, işlemlerin son güne bırakılmaması uyarısında bulunuyor. 29 Nisan’a kadar başvuru yapmayanlar, bu yapılandırma imkânından yararlanamayacak.