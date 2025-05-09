Yapılaşma kıyağı!

Ülkedeki 'kesin korunacak' denilen alanlar Bakanlık eliyle birer birer talana ve ranta açılıyor. Bu talan projelerinden biri de Muğla’da.

Bodrum ilçesine bağlı Göl Mahallesi’nde bulunan birinci ve ikinci derece doğal sit alanlarının koruma statüsü, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düşürüldü. Karar, geçen ay 8 Nisan’da onaylandı. Bölgedeki birinci derece doğal sit alanının bir kısmı “Nitelikli Doğal Koruma Alanı”, ikinci derece doğal sit alanı ise “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edildi. “Kesin Korunacak Hassas Alan” ilanına ilişkin idari süreç ise henüz tamamlanmadı.

ENDİŞE YARATTI

Koruma statüsündeki bu düşüş, bölgedeki doğal alanların yapılaşmaya açılması endişelerini beraberinde getirdi. Aynı bölgede Cengiz Holding ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ait otel projelerinin bulunması, kararın rant projelerine alan açtığı yönünde eleştirilere neden oldu. TMMOB Bodrum Temsilcisi Mustafa Erdoğan da BirGün’e yaptığı açıklamada karara tepki gösterdi. Erdoğan şunları söyledi: “Bu, açıkça koruma statüsünün düşürülmesidir. Ayrıca, ‘Kesin Korunacak Hassas Alan’ tesciline yönelik idari sürecin devam edeceği ibaresi, değişikliğin bu kararla sınırlı kalmayacağını ve sürecin devam edeceğini göstermektedir. Bu bölgede bütüncül bir analiz ve çalışma yapılmadan alınan karar rahatsız edici. Sit alanlarının düşürülmesiyle birlikte bu alanların yeni yapılaşmalara açılması, yapılaşmanın artırılması, hatta konut projelerine alan yaratılması mümkündür.”

∗∗∗

CENGİZ VE BAKAN ERSOY’UN PROJELERİ

Alana yakın bölgede Cengiz Holding, 678 bin metrekarelik koruma altındaki arazide otel ve villa projesi yürütüyor. 128 odalı, 440 kişilik kapasiteye sahip tesis için “ÇED gerekli değildir” kararı verildi. Ayrıca deniz kıyısına yedi adet dalgakıran yapılmasına da onay çıktı.

Bölgeye yakın alanda Ersoy’a ait Ersoy Otelcilik Şirketi tarafından yürütülen Maxx Royal adlo otol projesi yürütülüyor. Söz konusu proje, “Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” ile ikinci derece doğal sit alanı sınırları içinde konumlanıyor. Geçen sene Ağustos ayında “Türkbükü Doğusu Turizm Merkezi IV. Etap” için hazırlanan 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı değişiklikleri Çevre Bakanlığı tarafından onaylandı. Plan değişikliğiyle, 76 bin 844 metrekarelik ormanlık alanın statüsü değiştirilerek, sahil şeridini de kapsayacak şekilde “Konaklamalı Turizm Tesis Alanı” ilan edildi. Bu alanda 307 odalı, 870 yataklı beş yıldızlı bir tatil köyünün inşaatına başlandı.