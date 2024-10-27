Yapılaşma planları askıya çıktı: Aya Yorgi elden gidiyor!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’in gözde turizm noktalarından Çeşme’de yer alan Aya Yorgi Koyu için yeni bir yapılaşma sürecinin kapısını araladı.

Geçtiğimiz hafta askıya çıkarılan yeni imar planları, yaklaşık 400 bin metrekare büyüklüğündeki alanın “rekreasyon alanı” statüsünü değiştirerek “konut ve ticaret alanı” olarak yeniden düzenlenmesini içeriyor. Bu değişiklikle, daha önce doğal yapısıyla tanınan koyda beton yapıların yükselmesinin önü açılıyor. Çeşme Yarımada Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, planların turizme zarar vereceği ve bölgedeki doğal dengenin bozulacağı uyarısında bulunarak kamuya ait alanların özelleştirilmesinin yaratacağı risklere dikkat çekti.

Askıya çıkarılan planlarda, yaklaşık 70 bin metrekarelik alan özel mülkiyete aitken geri kalan alan Maliye Hazinesi, İller Bankası ve Çeşme Belediyesi mülkiyetinde bulunuyor. Yeniden çizilen imar planları doğrultusunda, bu alana 394 villa tipi konut yapılabilecek. Alanın konut ve ticaret alanı olarak planlanması tepkiyle karşılandı.

ÇEŞME'YE KIYMAYIN

Çeşme Yarımada Çevre Derneği Başkanı Ahmet Güler, yeni planların bölgenin turizm cazibesini zedeleyeceğini belirtti.

Güler, “Çeşme’ye gelen turistler, doğası ve denizi için geliyor. Beton blokların yükselmesi insanları buradan uzaklaştıracaktır. Kamusal alanların özel mülkiyete devredilerek, rezidanslar inşa edilmesi ve özelleştirilmeye açılması, kısa vadede kazanç sağlasa da uzun vadede Çeşme’ye zarar verecek. Çeşme Projesi’ni Danıştay durdurmuşken, arka kapıdan yapılan bu tür plan değişikliklerini kabul etmiyoruz. Biz Çeşme Belediyesi’nin bu planları yargıya taşımasını bekliyoruz. Aynı zamanda Çeşme Yarımada Çevre Derneği olarak hem planlara itiraz edeceğiz hem de dava açacağız” diye konuştu.