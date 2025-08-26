Yapılaşma tam gaz devam

İlayda SORKU

Kanal İstanbul hattındaki Arnavutköy Sazlıbosna mevkiinde iki yeni ihale ilan eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bölgedeki yapılaşma dalgasını hızlandırdı. Uzmanlar, bölgedeki yapılaşmanın İstanbul’un su havzalarını, tarım alanlarını ve doğal yaşam alanlarını tehdit ettiğini vurgulasa da projelerin ardı arkası kesilmiyor. TOKİ tarafından duyurulan son iki projeyle 2 bin 135 konut ve 24 dükkan inşa edilecek. İhaleler Eylül ayı ortasında gerçekleştirilecek.

Yandaş firmalar bir kez daha cebine milyarları doldururken, bölgenin su kaynakları ve ekolojik dengesi ciddi tehdit altında. Aralık 2024’ten bu yana bölgedeki yapılaşma için duyurulan ihale sayısı 40’a yükseldi. Bu ihaleler kapsamında 36 bin 242 konut, bin 398 dükkan, 10 okul, 14 cami ve 7 aile sağlığı merkezi planlanıyor.

İhalelerin 28’inde sözleşmeler çoktan imzalandı ve sadece İstanbul’un en önemli içme suyu havzalarından Sazlıdere Havzası’ndaki sözleşmelerin bedeli 54 milyar 881 milyon TL’ye ulaştı. Betonla kuşatılan Arnavutköy’de 22 farklı firma şimdiden milyarlarca TL kazanç sağladı.