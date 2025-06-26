Yapılaşma tehdidi var, kamusal yarar nerede?

HABER MERKEZİ

İstanbul’un Eyüpsultan’da Kemerburgaz bölgesinde Türkiye’nin ayakta kalan en uzun su kemerinin yanı başındaki tarım arazisi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılaşmaya açıldı.

Uygulamaya tepki gösteren CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, durumu Meclis gündemine taşıdı.

Çevre Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Kılınç, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Daire Başkanlığı’nın da söz konusu alanda yapılacak ticaret ve konut projesi ile ilgili olumsuz görüş bildirdiğini kaydetti.

Kılınç, "Arazinin tarım alanı statüsünden çıkarılarak konut ve ticaret alanına dönüştürülmesinden hangi kamusal yarar beklenmektedir?" diye sordu.