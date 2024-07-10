Yapımcı Mustafa Uslu hakkında suç duyurusu: Tehdit ve dolandırıcılık iddiası

Bir gayrimenkul yatırımcısı, yapımcı Mustafa Uslu hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Dilekçede, Uslu'nun Serhat Albayrak ve Süleyman Soylu gibi isimlerle yakınlığı üzerinden yatırımcıyı tehdit ettiğine ilişkin ifadeler yer aldı.

Gayrimenkul yatırımcısı Ahmet Serin, 'Ayla', 'Müslüm', 'Naim', 'Çiçero' gibi filmleriyle tanınan ünlü yapımcı Mustafa Uslu hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Uslu'yla ticari ilişkisi bulunan yatırımcının, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı başvuruda, Uslu’nun damadı F. D. ile çalışanı S.S. de şüpheli konumda yer aldı.

Savcılık başvurusuna göre Serin ile Uslu, Uslu’ya ait Ankara ve İstanbul’da bulunan 18 gayrimenkulün devri için el sıkıştı. İkili arasında Mart 2023’te sözlü olarak başlayan süreç bir süre sonra Uslu tarafından verilen vekâletname ile resmiyet kazandı. Serin bu süreçte 9 milyon 429 bin liralık ödemeyi Uslu’nun yönlendirmesi ile çalışanı S.S.’nin banka hesaplarına gönderdi.

SERHAT ALBAYRAK'A YAKIN OLDUĞUNU SÖYLEDİ

halktv.com.tr'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre; Uslu bir süre sonra Serin’e verdiği vekâletnameye iptal etti. Bu aşamadan sonra ikili arasında kriz baş göstermeye başladı. Serin adına savcılığa sunulan dilekçede Uslu’nun, parasını isteyen bu kişiye, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak ile yakın ilişki içinde olduğunu söylediği iddia edildi. Dilekçede, Uslu’nun, Serin’e, Neşet Ertaş filmini ATV’ye satma planı olduğunu böylece içinde olduğu nakit darboğazı aşacağını söylediği kaydedildi.

Savcılık başvurusuna göre Serin, Uslu’ya verdiği 9,5 milyon lirayı alabilmek için bu kişi ile yoğun bir görüşme trafiğine girse de sonuç alamadı. Savcılık başvurusunda “Müvekkil, şüphelinin (Mustafa Uslu) oluşturduğu güven ve itimada dayanarak ve de 9 milyon 429 bin 600 TL’yi kurtarmak amacıyla şüpheliler ve müvekkil tekrar bir araya gelerek 04 Aralık 2023 tarihli bir protokolde imzaladı” denildi.

22 MİLYONLUK İCRA DOSYASINI KAPATTI

Bu protokolün gereği olarak Serin, Uslu’ya 290 bin doların yanı sıra 4 milyon lira para verdi 22 milyon lira da icralık olduğu dosyaya ödeme yaptı. Uslu ise, anılan paralara karşılık Serin’e 8 gayrimenkul devretme vaadinde bulundu. Savcılık dosyasına göre Uslu’nun anılan mülkleri de devretmemesi ile taraflar arasındaki ipler koptu.

"SOYLU'YA YAKINLIĞI ÜZERİNDEN TEHDİT ETTİ"

Suç duyurusu dilekçesinde, Uslu’nun Serin’e, aralarında eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dahil güvenlik bürokrasisinden birçok isimle samimi olduğunu söylediği belirtilerek “Şüpheli Mustafa Uslu bu olaylardan sonra müvekkile karşı ’seni tutuklatırım. Tüm kamu kurumları, emniyet, jandarma ve bakanlıklar benim dostum olduğu için seni tutuklatırım’ diyerek müvekkili tehdit edip, emniyet müdürünün kendisine koruma tuttuğunu söylemiştir” denildi.