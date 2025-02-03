Yapımcısı konuştu: Kızıl Goncalar'ın final tarihi belli oldu

NOW TV ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden bu yana tartışmaların odağında olan Kızıl Goncalar dizisinin final tarihi netleşiyor.

Dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızıl Goncalar'ın ekranlara veda edeceği tarihi söyledi.

Odatv'den Ayşe Baykal'ın sorularına yanıt veren dizinin yapımcısı Faruk Turgut, Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu.

Dizinin başından beri uzun soluklu bir proje olarak düşünülmediğini belirten Turgut, dizinin zorlu bir prodüksiyon sürecine sahip olduğunu belirterek, özellikle Cüneyd ve Levent karakterlerinin derin diyalogları için titizlikle çalışıldığını ifade etti.

‘BU SEZONUN SONUNDA BİTER DİYE TAHMİN EDİYORUM’

Turgut, "Kızıl Goncalar, Haziran’da 50 bölüm oluyor. Bu formatta bir dizi için yeterli aslında… Yani büyük bir olasılıkla bu sezonun sonunda biter diye tahmin ediyorum." dedi.

KIZILCIK ŞERBETİ’NİN AKIBETİ NE OLACAK?

Faruk Turgut, aynı zamanda Kızılcık Şerbeti dizisinin geleceği hakkında da açıklamalarda bulundu. “Kızılcık Şerbet’i için, inanın şu anda ben de bilmiyorum ama bu reytinglerle devam ederse açıkçası ne kanal bitirmek ister ne de yapımcı” diyen Turgut, "Reyting diye bir gerçeğimiz var. Reytingler çok iyi olur, kanal memnun kalır ve biz de aynı kalitede devam edeceğine inanırsak olabilir de…" açıklamalarında bulundu.