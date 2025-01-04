Yapımcıya tazminat cezası

Kültür Sanat Servisi

Bakırköy 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, milli sporcu ve spor eğitmeni Yavuz Aktunç’un, Beyrut Film Prodüksiyon A.Ş.’ye karşı açtığı tazminat davasında Aktunç’un “Ali Çevlik” adlı sinema filminde icracı sanatçı olarak yer aldığını ve hak ettiği ücreti alamadığını tespit ederek, yapımcı şirketin 50 bin TL tazminat ödemesine hükmetti.

Aktunç “Ücretimi istediğimde sürekli oyalandım. Hukuki yola başvuracağımı söylediğimde, yapımcı Baran Mayda tarafından sürekli mobbing’e maruz kaldım. Politikacıları ima ederek beni yıldırmaya çalıştı. Tüm bu olanlara boyun eğmedim ve hukuk yoluyla hakkımı aradım” dedi.